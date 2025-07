Vigo se une a La Coruña y Santiago y también cobrará una tasa turística

Vigo seguirá la estela de otras ciudades gallegas como Santiago o La Coruña y también tendrá una tasa turística. Así lo aseguró este miércoles el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, tras anunciar que el Concello iniciará los trámites para definir los detalles de ... la ordenanza, que se decidirán en coordinación con el sector turístico. En todo caso, tal y como recoge la normativa autonómica, esta será de entre 1 y 2,5 euros por persona por un máximo de cinco noches, y no solo se aplicará a los turistas que opten por hospedarse en establecimientos hoteleros, sino también a los que se alojen en pisos turísticos y a los que desembarquen de los cruceros.

Concretamente, según explicó el alcalde tras reunirse con el presidente de la Asociación de Hostelería de Vigo, Daniele Provezza, la decisión emana de una solicitud del sector, que quiere «contribuir con la ciudad a través de esta tasa», lo cual «dice mucho a su favor». La recaudación se empleará en mejorar el ámbito turístico de la ciudad olívica, explicó, por lo que el Concello iniciará próximamente los trámites para decidir la cuantía y las diferentes categorías con la previsión de aprobarla «dentro de unos meses».

Su desarrollo, indicó, será de la mano del propio sector, por lo que el próximo paso será abrir un plazo para aportar sugerencias, aunque por ahora todo está por definir. Eso sí, a falta de conocer a cuánto podría ascender el total de la recaudación, se sabe que se aplicará no solo a las 5.000 plazas hoteleras que tiene la ciudad, sino también a los más de 11.000 pisos turísticos y a los cruceristas, que en 2024 ascendieron a más de 20.000. Asimismo, la cuantía por persona y por noche será de entre 1 y 2,5 euros, una cantidad «perfectamente asumible» que no repercutirá «en una mengua del turismo», aseguró el socialista. A quien paga 100 euros por un hotel, no le afecta pagar 1,5 euros más por la tasa, dijo.

«La recaudación de la tasa turística en Vigo no es significativa en relación a lo que son los presupuestos de esta ciudad, pero yo creo que es bueno que desde el ámbito turístico haya una aportación a las arcas municipales para ser reutilizado para el bienestar de la ciudad», señaló Caballero en unas declaraciones recogidas por Ep, puntualizando que esto no quiere decir que en Vigo haya «efectos negativos por el turismo». Las tasas turísticas, dijo, están «prácticamente generalizadas en España«, subrayando que las ciudades turísticas ya las tienen implantadas, con niveles »muy elevados« como Barcelona; una »ola« a la que la ciudad olívica también tiene que »sumarse«.

«Oposición frontal» en 2023

Este apoyo sin fisuras a la tasa turística contrasta con la posición que mantenía el propio alcalde hace a penas dos años. En agosto de 2023 Caballero defendió su «oposición frontal» a su implantación tanto en la ciudad como en las Islas Cíes, después de que el Consejo Superior de Investigación Científicas (CSIC), adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, sondease a los visitantes sobre si estarían dispuestos a pagar 5 euros para recuperar la flora y la fauna del parque. «Era lo que nos faltaba, que traigamos a la gente desde el Ayuntamiento a la ciudad y que cuando vayan a las Cíes la Xunta les cobre», había dicho, reivindicando que su oposición «frontal» a la medida iba en línea con el trabajo del gobierno local por atraer más visitantes a la ciudad y generar más empleo. Un cambio de parecer al que este miércoles no hizo referencia.

Por su parte, desde Asociación de Hostelería de Vigo celebran la decisión del Concello, dispuestos a trabajar para que la ciudadanía perciba el «retorno» del turismo para hacerlo «sostenible» y a mejorar los servicios de la ciudad. Así lo aseguró su presidente, Daniele Provezza, tras reunirse con el alcalde, que en línea con lo dicho por Caballero destacó que la tasa «es algo que está implantado en los principales destinos turísticos de España y de todo el mundo y no supone un elemento que condicione la decisión de un destino para visita«.

En todo caso, insistió en la importancia de que la ordenanza se implante de forma «paulatina» para que los establecimientos puedan adaptarse «poco a poco». «No es que haya ningún problema ahora mismo, pero si seguimos creciendo en este sentido sí que habrá que establecer partidas y los ingresos de esta tasa tienen que revertir en ese mantenimiento», destacó, señalando que los hoteles tendrán un «trabajo extra» gestionando los ingresos para el Concello, pero que lo harán «encantados» porque consideran que los turistas tienen que aportar al mantenimiento de la ciudad olívica.

La tercera ciudad de Galicia

De este modo, Vigo se convierte en la tercera ciudad de la Comunidad en decidir aplicar la tasa turística, después de Santiago y La Coruña, aunque todavía no es efectiva en ninguna. En el caso de la capital gallega, su entrada en vigor se ha aplazado hasta el 1 de octubre, después de que el sector hostelero mostrase su oposición a su puesta en marcha en agosto y septiembre, al ser los meses de más trabajo. Será, de todas formas, la primera ciudad en aplicarla, puesto que en La Coruña todavía se aprobó de forma inicial el pasado 5 de junio, y deberá volver al Pleno para su aprobación definitiva.