Vigo inaugura, con un pequeño susto, «la mejor Navidad del planeta»

Aunque tal vez haya quien tenga la sensación de que las luces de Vigo llevan encendidas por lo menos desde agosto, lo cierto es que no ha sido hasta la noche de este sábado cuando Abel Caballero ha pulsado el botón del alumbrado navideño. Unas ... siete mil personas han creído que valía la pena soportar las inclemencias del tiempo en la Porta do Sol para ver al alcalde dar el pistoletazo a «la mejor Navidad del planeta». O de la Vía Láctea.

Ha habido música, confeti, nieve artificial y también algún susto. Porque Caballero pulsó el botón y el árbol, de 45 metros de altura, se encendió, pero se apagó a los cinco minutos. Momentos de incertidumbre en los que el alcalde, micrófono en mano, improvisó; se corearon unos cuantos vivas a Vigo y, por fin, las luces volvieron a encenderse.

El arranque del show de Caballero había quedado en suspenso. Ya había hecho su tradicional cuenta atrás, contando de 10 a cero primero en inglés, luego en español y para rematar en gallego. Pulsó el botón, encendiéndose las luces del árbol de Navidad, de la plaza y de todo Vigo. «Acaba de arrancar la Navidad en el planeta Tierra y acaba de arrancar desde Vigo», gritó. Pero luego llegaron cinco minutos con el corazón en un puño por el apagón.

Pronto, sin embargo, los «problemas técnicos» quedaron solucionados: comenzó a sonar 'Happy Xmas' de John Lennon -canciones que todo lo arreglan-, con las luces del árbol encendidas, confeti y nieve artificial. La ciudad olívica contará este año con 12 millones de luces LED, instaladas en 460 calles y plazas. Más que en 2024. La Navidad de Vigo levanta el telón.