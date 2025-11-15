Suscribete a
Vigo inaugura, con un pequeño susto, «la mejor Navidad del planeta»

La ciudad olívica brilla con 12 millones de luces LED tras un encendido navideño que mantuvo a miles de personas en vilo por un breve apagón inicial

Una pareja se besa en la Porta do Sol de Vigo, este sábado, durante el encendido de las luces de Navidad
J. H.

Santiago

Aunque tal vez haya quien tenga la sensación de que las luces de Vigo llevan encendidas por lo menos desde agosto, lo cierto es que no ha sido hasta la noche de este sábado cuando Abel Caballero ha pulsado el botón del alumbrado navideño. Unas ... siete mil personas han creído que valía la pena soportar las inclemencias del tiempo en la Porta do Sol para ver al alcalde dar el pistoletazo a «la mejor Navidad del planeta». O de la Vía Láctea.

