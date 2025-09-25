Suscribete a
ABC Premium

La vida de un detective: «Mis hijos pensaban que era panadera»

En un oficio ya de por sí desconocido, ser mujer todavía es la excepción. Un arma de doble filo que profesionales como L. saben emplear para resolver los casos que llegan a su mesa. «Me encanta mi trabajo, soy una cotilla con título»

El porcentaje de mujeres detectives es mínimo dentro de la profesión
El porcentaje de mujeres detectives es mínimo dentro de la profesión MIGUEL MUÑIZ
Patricia Abet

Patricia Abet

Galicia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La conversación con L., una de las pocas detectives privadas del país, se desarrolla en la cafetería de un hotel de lujo de la capital gallega. La discreción la acompaña en cada paso que da. Tanto, que hasta este primer encuentro solo contamos con ... su nombre de pila y un móvil. Se confiesa reacia a hablar de su profesión con la prensa porque asegura que publicitarla solo ayuda a que la gente «sepa que existimos y se cuide más las espaldas» aunque, reconoce, en el fondo nadie cree que alguien vaya a pagar para que un detective le siga la pista. El 80 por ciento de los trabajos que esta profesional realiza tienen que ver con bajas laborales fraudulentas, por lo que los empresarios son sus principales clientes, pero no los únicos. También contactan con ella a menudo parejas que quieren descubrir si su compañero de vida les está siendo infiel, otro clásico que casi nunca falla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app