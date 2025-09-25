La vida de un detective: «Mis hijos pensaban que era panadera»

La conversación con L., una de las pocas detectives privadas del país, se desarrolla en la cafetería de un hotel de lujo de la capital gallega. La discreción la acompaña en cada paso que da. Tanto, que hasta este primer encuentro solo contamos con ... su nombre de pila y un móvil. Se confiesa reacia a hablar de su profesión con la prensa porque asegura que publicitarla solo ayuda a que la gente «sepa que existimos y se cuide más las espaldas» aunque, reconoce, en el fondo nadie cree que alguien vaya a pagar para que un detective le siga la pista. El 80 por ciento de los trabajos que esta profesional realiza tienen que ver con bajas laborales fraudulentas, por lo que los empresarios son sus principales clientes, pero no los únicos. También contactan con ella a menudo parejas que quieren descubrir si su compañero de vida les está siendo infiel, otro clásico que casi nunca falla.

L. acepta revelar cómo es el día a día de una mujer detective a cambio de no descubrir algunos de sus trucos, «muchos menos en realidad de los que la gente se cree». «La televisión hace mucho daño porque parece que vamos a un ordenador y encontramos registros de todo, cuando en realidad nosotros no tenemos acceso ni a las matrículas de los coches» se queja. Su labor, que desarrolla desde hace casi dos décadas bajo la marca Galaica Detectives, es más artesanal de lo que muestra la ficción y exige de muchas horas de vigilancia encadenadas, y de un ingenio desmedido que se afina con el tiempo.

«A algún cliente que me ha dicho que el trabajo que me proponía era muy fácil de hacer le he contestado que no se preocupe, que se ponga una gorra y unas gafas negras y se meta dentro del coche a esperar» bromea L. ante los tópicos que todavía lastran este oficio. A estas alturas pocos saben que la profesión de detective en España se estudia en las universidades desde el año 81, que está totalmente reglada, que hacen prácticas de tiro con la Policía Nacional y que deben colegiarse. En el caso de L., bióloga y criminóloga, esta salida profesional apareció en su vida de una manera muy poco romántica. «Nunca me lo había planteado, pero los estudios en la Universidad de Salamanca encajaban con mis horarios en aquel momento vital y me decidí». Años después, las cafeterías son su despacho y el coche su mesa de trabajo. En él, señala, hay de todo. Atesora —ríe— sobre todo, ventiladores, «porque una vigilancia larga la tienes que hacer con los cristales subidos y puede prolongarse muchas horas a pleno sol». También lleva atuendos distintos para poder cambiarse rápidamente, incluso varias veces al día, y pasar desapercibida.

Cuando trabaja, además, casi siempre viste de colores oscuros, porque la ayudan a mimetizarse con el entorno, uno de sus mantras vitales. Como ejemplo pone que muy pocas personas de su círculo saben a qué se dedica, solo los más íntimos, contadas excepciones. El celo con su trabajo diario la llevó a decirles a sus hijos, cuando eran pequeños, que trabajaba «en un despacho de pan» para que sus horarios y sus noches fuera de casa no levantasen suspicacias. No es de las que dejan flecos sueltos.

Acostumbrada a convertirse en la sombra de sus clientes, esta detective cobra por jornada de trabajo y siempre por adelantado. Una forma de hacerse valer ante encargos que pueden no fructificar, aunque le haya dedicado varios días. «Hay empresarios que solo te dan una fotografía de DNI que igual no tiene nada que ver con la apariencia actual de la persona, acompañado de una dirección que ya no existe. Y así es muy complicado» asegura. En otras ocasiones —no pocas— la mañana empieza temprano, con un seguimiento en las afueras de la vivienda de la persona, que puede rematar a altas horas de la madrugada en otra comunidad. Si trabaja en la ciudad, aparcar en un lugar óptimo para tener una buena visión no siempre es fácil, lo que muchas veces la obliga a desplegarse con bastante antelación, antes de que el investigado salga de casa. Esto es, de madrugada. «Buscamos un buen lugar para controlar el portal de la vivienda y la salida del garaje. Si están juntos es perfecto, si dan a calles distintas, ya tenemos un problema» ejemplifica. En el rural, dice, el obstáculo no es el aparcamiento, sino las miradas ajenas. «Hay aldeas en las que la gente sabe hasta cómo suena el motor del vecino, y eso nos obliga incluso a cambiar de vehículos para no llamar su atención» describe.

Las infidelidades, un clásico «Nunca contrataría a un detective para descubrir una infidelidad, porque ya habría perdido la confianza en mi pareja»

Los condicionantes de esta profesión, en la que apenas se cuentan mujeres, explican que en muchas ocasiones los detectives actúen acompañados. Ser mujer, reflexiona L., también influye. Confiesa que algún cliente, de entrada, ha puesto en duda su valía profesional por el hecho de serlo. «¿Serás capaz? Pues sí, soy detective», resuelve L. En general, asume, ser mujer te puede hacer menos sospechosa, pero también «poner el foco sobre ti» en determinados ambientes. «Si tengo que entrar a un club o a un local de intercambio de parejas necesito que me acompañe un compañero para no llamar la atención». En este caso, además, la ley obliga a que esta persona también cuente con el título de detective. «No vale que venga conmigo una amiga, porque podría ponerla en riesgo» recala L. para a continuación narrar una persecución de madrugada, por un monte gallego, en la que ella y otra detective acabaron siendo descubiertas. «Ocurrió después de un día entero tras la persona en cuestión, nos la jugamos siguiéndolo por una carretera infernal y al final fue él el que nos acabó persiguiendo a nosotras» explica. Esta vez, el conflicto se zanjó con una maniobra de película. «Iba conduciendo yo, así que aceleré, me salí en un camino, di marcha atrás y apagué las luces».

Aunque tiene licencia de armas, L. afirma que nunca las porta porque solo dan problemas. Tampoco se ha sentido nunca en peligro, aunque en su mochila sí atesora vivencias tensas que ponen el pico de estrés a horas de vigilancia en la sombra. La adrenalina, sin duda, es parte de una profesión que roba mucho tiempo con la familia y que complica la conciliación hasta límites insospechados. Siempre, asume L., «tenemos que tener un plan B».

Vinculantes ante un juez

El resultado de sus esfuerzos, y de investigaciones que pueden dilatarse semanas, se resume, para ella, en conseguir que «si la gente invierte en mí su dinero, las cosas salgan bien». Los informes que elaboran los detectives privados son vinculantes de cara a un tribunal, ante jueces que tienen en cuenta sus averiguaciones, por lo que cada vez son más los despachos de abogados que recurren a ellos. Al margen de esta satisfacción, L. habla sobre la parte más emocional de su empleo, un oficio en el que a veces «actúas más como psicóloga que como detective». Esta faceta aflora, sobre todo, cuando la que contacta con la profesional es una persona que duda de la fidelidad de su pareja. La mayoría, calcula, son mujeres que sospechan que su marido las está engañando. En este punto, la detective aclara que cuando reclaman sus servicios personas que no forman parte de esta relación —caso de un amigo o un familiar que tiene dudas— el seguimiento no se puede realizar. Es contrario a la ley, asegura, y yo le dejo bien claro a la persona que si encuentra a alguien dispuesto a realizar ese trabajo será de manera ilegal. Y anota: «Yo nunca contrataría a un detective por un caso de infidelidad, porque significaría que ya he perdido la confianza en mi pareja, y eso nunca se recupera. Aún así, me encuentro con muchísimos clientes que, pese a descubrir la aventura, deciden no romper, normalmente por una cuestión de comodidad».

Otro de sus caladeros son las pruebas de ADN, casi siempre vinculadas con herencias. «El verano de 2013 fue el verano del ADN, no me preguntes por qué», bromea. En estos casos, el plan debe estar muy atado porque «si tengo que conseguir el pelo de una persona mientras choco con ella por la calle, solo tengo esa oportunidad», concreta L. mientras declara que ha robado más de una copa de las cafeterías en busca de restos genéticos.

A la pregunta de si su trabajo le gusta, L., no lo duda. «Claro, soy una cotilla con título» sonríe sin restarle un ápice de profesionalidad a su desempeño diario. «Me gusta convertirme en la sombra de las personas».