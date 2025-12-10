Denuncian al presidente de la Diputación de Lugo por presunto acoso sexual a compañeras del PSOE

Mientras siguen sucediéndose las reacciones al 'caso Salazar' y a la investigación sobre el líder socialista de Torremolinos, al PSOE acaba de abrírsele otro frente en Galicia. Según ha podido confirmar el programa 'Código 10' de Cuatro, varias mujeres vinculadas al partido afirman ... haber sufrido acoso sexual por parte del presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, el socialista José Tomé, también miembro del Comité Federal del PSOE y líder del partido en la provincia.

Y la historia se repetiría, además, en cuanto a la gestión de lo sucedido por parte de la dirección de la formación socialista, puesto que las seis presuntas víctimas –entre trabajadoras, concejalas y asesoras– aseguran que trasladaron sus denuncias a tres dirigentes del PSOE gallego sin que estos hiciesen nada al respecto. Ahora también han acudido al cuestionado canal interno del partido.

Los testimonios sacados a la luz por 'Código 10' son contundentes. «Te ofrece trabajo a cambio de un precio, puedes llegar a ser funcionaria o interina a cambio de sexo», reza uno de los más graves, junto a otros que hablan de «mensajes subidos de tono» y de «un patrón en su comportamiento, todo sexual y traspasa límites».

En el mismo sentido, otra denunciante asegura tener constancia «del chantaje sexual realizado por José Tomé Roca a trabajadoras o militantes, ofreciendo puestos de trabajo en la Diputación o el Ayuntamiento a cambio de sexo, intentando verbalmente o mediante mensaje quedar con ellas«.

«Lleva tiempo acosando sexualmente a muchas de las mujeres del partido en toda la provincia. Le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, trabajadora, alcaldesa, periodista o diputada. No se salva ninguna», recoge otra de las denuncias.

Pero lo más grave según el relato de esta presunta víctima es que «se cree impune y es normal porque muchas de las mujeres que lo hemos sufrido hemos dado las quejas a otros cargos orgánicos y nadie hace nada». Incluso habrían llegado a justificarlo: «Dicen que no es para tanto, que él es así, y te hacen pensar que la exagerada eres tú o que has hecho algo para provocarlo».

La misma denunciante describe las supuestas actitudes «asquerosas» de Tomé, con «comentarios totalmente fuera de lugar» e incluso «tocamientos no autorizados». «No le vale que le digas que no, o que te intentes apartar. Seguirá insistiendo hasta que caigas», advierte.

Lo sucedido con las denuncias a Paco Salazar no deja mucho lugar a la esperanza para esta mujer, que ve difícil que vaya a tomarse alguna medida contra Tomé. «Duele ver como un partido en el que confiaba y se autoproclamaba como el partido de las mujeres nos ignora completamente y protege a los abusadores como este», zanja.

Otros testimonios apuntan a «mensajes obscenos y guarros, fotos y un sinfín de barbaridades» y redundan en lo mismo: el ofrecimiento de puestos de trabajo a cambio de relaciones sexuales. «Me informa de que va a quitar unas plazas de interinidad, me dice que si quiero tener alguna posibilidad para acceder a ellas (...) debía acostarme con él», revela otra de las presuntas víctimas.

Todas ellas coinciden en la dificultad para denunciar. «He tenido miedo atroz», asevera directamente una de las denunciantes. «Buscas el valor para dar la cara pero piensas en tu familia y en lo poderosos que son y no te atreves». «Vivimos en pueblos y tienen mucho poder». «No recibes ningún apoyo, al revés, puedes acabar mal parada», apuntan otras.

La respuesta del partido

Según la información difundida por el programa de Cuatro, las presuntas víctimas trasladaron sus denuncias a los dos máximos dirigentes del PSOE gallego: el propio secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, hombre de Sánchez en Galicia, y su número 2, Lara Méndez, secretaria de organización del partido.

Se da la circunstancia de que ambos son de Lugo, igual que la tercera dirigente a la que acudieron las mujeres que aseguran haber sido acosadas. Se trata de Pilar García Porto, número 2 de Tomé como secretaria de organización del partido a nivel provincial y alcaldesa de Antas de Ulla.

Preguntado por una reportera de 'Código 10' al respecto, Besteiro asegura que no le consta ninguna denuncia. "Yo no recibí ningún tipo de denuncia", insistió en varias ocasiones, "pero si eso llega aplicaremos con total rigor nuestro protocolo y seremos fieles a nuestros valores feministas".

En conversación telefónica del equipo del programa con Méndez, la número 2 del PSOE gallego evitó responder a la pregunta de si era conocedora de los casos denunciados pero tampoco quiso desmentir la información.