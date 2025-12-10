Suscribete a
Denuncian al presidente de la Diputación de Lugo por presunto acoso sexual a compañeras del PSOE

Habría hasta seis testimonios en el canal interno del partido por comentarios, tocamientos e incluso ofrecimientos de empleo público a cambio de sexo

Alegría se arrepiente de su comida con Salazar: «Fue un error, no debió haberse producido»

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, con el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán
El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, con el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán El Progreso de lugo

Alejandro Gesto

Santiago

Mientras siguen sucediéndose las reacciones al 'caso Salazar' y a la investigación sobre el líder socialista de Torremolinos, al PSOE acaba de abrírsele otro frente en Galicia. Según ha podido confirmar el programa 'Código 10' de Cuatro, varias mujeres vinculadas al partido afirman ... haber sufrido acoso sexual por parte del presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, el socialista José Tomé, también miembro del Comité Federal del PSOE y líder del partido en la provincia.

