Valle-Inclán bien vale un festival de teatro

Exclama el teniente don Friolera que «el mundo es engaño y apariencia». Hay que reconocerle a Valle-Inclán que su profética (y pesimista) visión de hace cien años conserva plena vigencia en nuestros días. El esperpento, el distorsionado cristal a través del que el autor más moderno de las letras españolas del siglo XX hacía pasar su realidad, es hoy la moneda común en esta España de Zaratustras y Putifares. Y para disfrutar de la libérrima producción teatral de Valle, este martes arranca en su natal Vilanova de Arousa (Pontevedra) el único festival monográfico dedicado a su figura de España. En su cuarta edición, este Festivalle mantiene la ambición de presentar de manera condensada lo mejor de cuánto se representa cada temporada en nuestro país sobre el autor. Porque en palabras de su director, José Luis Méndez Romeu, «si en Inglaterra tienen a Shakespeare, nosotros tenemos a Valle».

No es una 'boutade' de patriotismo hiperventilado, sino el proceso de redescubrimiento lento pero imparable al padre del esperpento que comenzó en los ochenta. «Así como los ingleses se venden muy bien y saben que Shakespeare tiene obras clave pero el resto son estupendas, nosotros no creemos ni confiamos en nuestra tradición literaria y nuestro espléndido patrimonio, y nos dejamos llevar por modas sin explorar ni arriesgar», reflexiona la directora teatral Ainhoa Amestoy. Su 'Los cuernos de Don Friolera' que el pasado marzo se vio en los Teatros del Canal con enorme éxito es el plato fuerte que abre este martes el Festivalle. «Su teatro ha envejecido estupendamente», asegura, «Valle está de moda, está volviendo la mirada a este autor, que se retomaba de vez en cuando pero no con la suficiente fuerza», y ahora al fin «se está valorando en todos su aspectos».

Baste mirar a la trama de los 'Cuernos'. Un anónimo fabula sobre el adulterio, que Don Friolera resuelve de manera violenta, porque «el honor se lava con sangre». Un crimen de violencia machista en tono semicómico que hoy sería impensable, por su incorrección política, pero que es a su vez una mordaz sátira del Ejército («la clase de oficiales es decente; el mal está en los altos espacios») y de la propia sociedad española («no han servido de nada, ni el Quijote ni las guerra coloniales»). El libelo son hoy las redes sociales; los personajes son carne de una corrupción moral que colma periódicos y telediarios en el presente. La respuesta del público está siendo entusiasta, subraya Amestoy, «gusta y entusiasma», asimilando incluso el lenguaje propio que Valle crea para su teatro, incluidas las impagables acotaciones.

Miedo a Valle

Se cumple este año, precisamente, el centenario de la publicación de estos 'Cuernos', parte de la trilogía de Martes de Carnaval, y que desarrolla la receta del esperpento formulada en 'Luces de Bohemia'. Entonces, ¿qué impide que esta u otras piezas teatrales no estén más que consolidadas en el gran repertorio? «Hay un miedo generalizado a Valle», sostiene Amestoy en conversación con ABC, «y creativamente nos está paralizando y limitando». Eso, a pesar de que cuando se le ofrece un rol a un actor «van a donde les digas, porque los valientes son incapaces de rechazar a Valle». Para los directores «es un pozo sin fondo de posibilidades». Pero quizás el principal obstáculo sea la «prudencia» de los programadores, y la dificultad que puedan tener para colocar las obras en el circuito de la distribución.

De ahí la dificultad de este Festivalle, que rastrea cada temporada lo mejor entre las compañías profesionales para conformar su programación. «A veces hay que ir a buscar las obras, que en ocasiones no se han visto ni en Madrid», como las 'Luces de Bohemia' de Pabellón Seis, «que sólo se había representado en Bilbao». «Un festival monográfico no se compone de lo que nos ofrecen», asevera tajante Méndez Romeu, «es lo que buscamos. Y poco a poco el propio sector sabe que Valle tiene aquí una cita ineludible». «El objetivo es traerlo todo, dentro de nuestros límites presupuestarios», confiesa. En esta edición, además de las andanzas de Friolera la compañía Tribueñe escenificará la tragicomedia «La rosa de papel» y el drama «El embrujado», «pieza vigorosamente tallada del retablo de la vida, de la lujuria y de la muerte», en palabras de Floridor, el crítico de ABC que reseñó su estreno en 1931 en Madrid.

Montaje de 'La rosa de papel' teatro tribueñe

La visión del Festivalle, que organiza la Asociación de Amigos de Valle-Inclán, no es exclusivamente teatral. En paralelo se desarrolla «una actividad de divulgación rigurosa de su obra y su contexto personal y cultural», para lo que se congrega a una decena de especialistas en el autor que abordan distintas temáticas «en un tono algo más coloquial que en un curso de verano», admite Méndez Romeu, precisamente «para que la divulgación sea asequible a todos los públicos». Además, se proyectan dos mediometrajes inéditos en Galicia y se organizan visitas a los lugares «en los que está presente la obra de Valle», una geografía literaria que todavía sobrevive.

La relación de Valle-Inclán con Galicia es menos fluida de lo que se podría esperar, ya que al ser su teatro íntegramente en español, está fuera del circuito autonómico y las compañías regionales no lo interpretan. «El problema de fondo es la lengua», diagnostica el director del festival, «hemos invitado a compañías gallegas, pero hasta ahora no ha habido respuesta». La ceguera es también ministerial. Cultura no apoya el Festivalle, que se sostiene gracias a las aportaciones del Concello de Vilanova, la Diputación de Pontevedra y la Xunta. Uno de los retos es la sostenibilidad económica, y ampliar el aria de influencia al conjunto de la comarca, un Salnés (¿les suena Sanxenxo?) que es el principal destino turístico de Galicia en verano.