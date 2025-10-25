Suscribete a
Valentín González Formoso: «Si la central de As Pontes hubiera estado activa, no habría habido apagón»

El presidente de la diputación de La Coruña y alcalde de As Pontes rechaza que el Gobierno deba llamar a las urnas y cree que tanto el PSdeG como su secretario general saldrán reforzados de las municipales

González Formoso, durante la entrevista con ABC
González Formoso, durante la entrevista con ABC MIGUEL MUÑIZ
José Luis Jiménez

José Luis Jiménez

La Coruña

A Valentín González Formoso hay que reconocerle que habla sin complejos. No le duelen prendas en admitir que hay que cuidar a la industria como motor de empleo y riqueza, y critica la política de eslóganes 'verdes' que el Gobierno de España asumió, llevándose por ... delante la central térmica de su pueblo, As Pontes. Ya sin responsabilidades orgánicas en el PSdeG, señala la radicalidad del discurso del BNG y cree que se le puede recuperar espacio electoral.

