La USC decide este viernes el futuro de la descentralización de su grado en Medicina

El consejo de gobierno de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) afronta este viernes una jornada de discusión que se prevé intensa para intentar resolver, entre otros asuntos, el dilema del momento: seguir adelante con el acuerdo de descentralización de Medicina, ratificado junto ... a la UDC, la UVigo y la Xunta, o respetar la decisión de la junta de la Facultad, que se posicionó en contra del documento.

Cualquiera de las dos decisiones despertará críticas, tanto dentro como fuera de la universidad, en medio de un debate que parecía que la semana pasada había llegado a buen puerto. Al menos, con una solución temporal hasta 2029.

En la institución académica compostelana pueden escucharse estos días todo tipo de opiniones. Algunos catedráticos y profesores ven en el proceso de descentralización imposiciones políticas frente a los criterios académicos y médicos. Y muchos de ellos consideran difícil que el consejo de gobierno se desmarque del rechazo manifestado por la junta de Medicina.

Un elemento a tener en cuenta es que el rector de la USC, Antonio López, que negoció y firmó el acuerdo con las otras dos universidades y la Xunta, está a punto de terminar su mandato, y las candidatas a sucederlo que se han pronunciado sobre el asunto lo han hecho para mostrar su apoyo a la posición de la Facultad. Que los representantes de otros centros en el consejo de gobierno se entrometan en la decisión de Medicina tampoco parece probable.

También hay quien todavía confía en poder llegar a una solución intermedia que contente a todos, conservando el espíritu del acuerdo de descentralización pero, al mismo tiempo, teniendo en cuenta los temores expuestos por la Facultad.

Optimismo de la Xunta

La Consellería de Educación aguarda con un cierto optimismo la reunión de este viernes. «No descartamos nada, pero el sentido común hace creer» que el acuerdo rubricado por los tres rectores «saldrá».

Existe la convicción de que, si es ratificado por la USC, la descentralización tendrá efectos positivos para las tres universidades. «Visto con perspectiva de futuro, el acuerdo es bueno», insisten, por introducir «mejores en el sistema» e incorporar «nuevos profesionales» en la docencia clínica.

Incluso, si hubiera algunas reticencias en los primeros momentos, se tiene la confianza de que podrían irse limando con el desarrollo y puesta en marcha del pacto. El revés de la junta de la Facultad de Medicina ha introducido, no obstante, un cierto margen de prudencia.

«Los rectores tienen cierto mando, pero no todo», reconocen, aunque las fuentes consultadas creen que, pese a todo, López conseguirá el respaldo al acuerdo. En caso de no ser así, desde Educación no se anticipan escenarios.

«Si no sale, habrá que evaluar qué pasa a partir de ahora», no adelantándose a los acontecimientos. La partida que parecía decidida volvería a repartir cartas, y el resultado podría ser otro al conocido hasta el momento.

Sea como fuere, la Consellería tiene claro que «a la Xunta no se le puede hacer ningún reproche» por haber sostenido casi que en soledad la necesidad de mantener una única facultad en Galicia y el prestigio que tiene asociado a su historia, recibiendo críticas desde Vigo y La Coruña –con alcaldes socialistas– y un posicionamiento tibio de la regidora nacionalista de Santiago de Compostela, que se ha traducido a su vez en que PSOE y BNG han esquivado la polémica.

En el mismo sentido, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha expresado este jueves su deseo de que el acuerdo «salga adelante». Considera que se trata de una «gran oportunidad» que sería «una pena» desaprovechar después de todo el trabajo realizado.

En declaraciones recogidas por Ep, Gómez Caamaño defendió que «una descentralización pactada y de forma progresiva» es la forma «más apropiada» para la formación.

El acuerdo en cuestión

El acuerdo al que llegaron los rectores de las tres universidades con Sanidade y Educación no suponía una solución definitiva, pero sí servía para despejar el horizonte hasta el curso 2028/2029. Para ese año académico, estaba previsto que la descentralización estuviese completada, lo que se traduciría en que todas las clases de 4º, 5º y 6º del grado en Medicina se impartirían tanto en Santiago como en La Coruña y Vigo.

La capital gallega contaría con más estudiantes, unos 200, y las otras dos ciudades, con 100 cada una, en unidades docentes con participación de la UDC y la UVigo situadas en el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña (Chuac) y en su homólogo de Vigo (Chuvi).

Todo parecía encaminado hasta que la Facultad de Medicina de la USC se posicionó en contra de esta fórmula este lunes, al considerarla «inapropiada». Entre otras cuestiones, porque cree que esas unidades docentes en Vigo y La Coruña pueden «derivar en futuras solicitudes para crear nuevas Facultades de Medicina». Y, en efecto, en el propio acuerdo se recoge que la UDC y la UVigo mantienen su aspiración de contar con sus propios estudios de ese ámbito en el futuro.

Al margen de lo que decida este viernes la USC, queda también pendiente el consejo de gobierno de la UVigo, previsto para el próximo lunes. El de la UDC ya dio su visto bueno al acuerdo.