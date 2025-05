La USC advierte: dividir Medicina no mejoraría la calidad del grado

Si alguien ha roto el acuerdo firmado entre las tres universidades gallegas en 2015 para descentralizar la titulación de Medicina, ha sido la de La Coruña. Así lo manifestó este viernes el rector de la Univesidad de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, ... en conversación con ABC, en la que insistió en que la institución que dirige responde a las necesidades del sistema sanitario y que, en todo caso, duplicar el grado ni es la solución ni va a suponer una mayor calidad de enseñanza. Las plazas del grado están establecidas según las necesidades a futuro y las posibilidades de que los estudiantes encuentren empleo al terminarlo, y en esto influyen las vacantes para la formación sanitaria especializada, a la que se accede a través del examen MIR. Aumentarlas «sin control», señala López, podría generar una «bolsa» de graduados que después podrían quedarse fuera de la formación especializada y, por lo tanto, no podrían ejercer.

El rector de la Universidad de La Coruña (UDC), Ricardo Cao, se reiteraba este viernes en sus declaraciones del miércoles, recalcando que la de duplicar el grado de Medicina no ha sido una propuesta improvisada, sino que surge de un proceso de «análisis, escucha y debate» y con una intención «constructiva». «El hecho de que la UDC mantenga su colaboración y lealtad institucional no es menoscabo de tener que defender institucionalmente lo que puede ofertar», señalaba ante los medios, defendiendo que lo que pretenden es crear una titulación que «aporte» al sistema.

La empleabilidad

Pero para su homólogo compostelano esta no es «la mejor solución para los estudios de medicina en Galicia». «Multiplicar facultades», señala el rector de la USC, «no mejoraría la calidad» de la titulación, aunque el «impacto» dependería del número de plazas. Hoy en día, la demanda, reconoce, es mucho más elevada que la oferta. Cada año se presentan unos 3.000 aspirantes para cubrir 403 plazas, que, indica, están determinadas por la «empleabilidad» y las «posibilidades que hay después» para que accedan a la formación especializada (FSE) que, recuerda, es necesaria tanto para ejercer en la pública como en la privada.

Este es uno de los principales problemas que ve a la apertura de otra facultad: «El número de plazas de Medicina tiene que estar relacionado con las plazas que se necesitan de formación especializada para atender las demandas de los sistemas sanitarios. [...] Si aumentamos el número sin ningún control, acabaríamos generando una bolsa de graduados en Medicina que no podrían acceder a la formación especializada, con lo cual no podrían ejercer«. Santiago, en todo caso, insiste, »está dando respuesta a las necesidades formativas de todo el sistema sanitario«, con un número de plazas que va en función de las previsiones a medio plazo.

Esta «clara vinculación» con el sistema sanitario público es, de hecho, una de las principales diferencias que hay entre los grados de Medicina y otros como Derecho o Informática. Estos, señalaba este viernes Cao, se imparten en las tres universidades, algo que en su día, dijo comparándolo con la situación actual, no se entendió como una confrontación. Pero, para López, la realidad de estos estudios es «diferente« porque, precisamente, no requieren una formación especializada habilitante que, en el caso de España, regula el Gobierno. En estas titulaciones, señala, el número de plazas lo establece cada centro y, en principio, no tienen »esa limitación« que sí aplica en el caso de Medicina.

Por lo tanto, desde la USC piden mantener «la vigencia de los acuerdos» alcanzados en 2015 para «descentralizar la docencia aprovechando todas las posibilidades del sistema sanitario público«, que establece para su institución la exclusividad del grado, donde se imparte desde 1649. Precisamente, su cumplimiento »parcial« hasta la fecha fue uno de los motivos en los que Cao justificaba la decisión de la UDC, porque, a día de hoy, todavía queda por aplicar el contenido del acuerdo a dos de los tres cursos para los que estaba previsto. Ante esto, López defiende que »el sexto curso ya está descentralizado, no solo en La Coruña, sino también en Vigo, Pontevedra, Orense, Lugo y Ferrol«, y ahora, recuerda, se está trabajando en hacer lo mismo con el 5º curso para el período 2026-2027 en los hospitales de La Coruña y Vigo, »los más grandes«.

¿Un acuerdo roto?

Por lo tanto, explica, desde la universidad compostelana consideran que «no hubo ninguna rotura del acuerdo», y que la descentralización en 6º «es un hecho». Romperlo, insiste, es «pedir otro título de Medicina«, aunque no descarta que »se pueda hablar« sobre si »habría que ir más rápido«. »Es verdad que la carga de formación práctica sobre el Hospital de Santiago es muy alta y, a veces, incluso dificulta tanto la asistencia como la práctica. Por eso es importante descentralizarlo, porque tenemos que contar con todas las unidades y servicios del sistema para ofrecer la mejor formación«, reconoce.

Ante esta situación, que desde la UDC han asegurado que no surge para «echarle un pulso a nadie», ambos rectores se muestran dispuestos a negociar. «Como siempre, estamos totalmente abiertos a dialogar a y a hacer del sistema universitario gallego el mejor posible«, aseguraba Cao. En esta línea, desde la USC también tienen »las puertas abiertas para hablar«, pero siempre en base a los principios del acuerdo.