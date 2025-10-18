Suscribete a
La UPG vuelve a indicarle el camino de la radicalidad al BNG

El Comité Central de la formación apuesta por más nacionalismo y más movilizaciones

Néstor Rego y Ana Pontón juntos, en una imagen de archivo
Néstor Rego y Ana Pontón juntos, en una imagen de archivo CEDIDA

A. GESTO

Santiago

Cada cierto tiempo, la UPG (Unión do Povo Galego), que constituye el alma más radical y dominante del BNG, regresa en forma de comunicado de su Comité Central para marcarle a los de Ana Pontón el camino a seguir, que suele ser siempre el ... mismo: hacer todo el ruido que se pueda en las calles, ganando adeptos entre jóvenes y estudiantes, «sin perder nunca de vista» el fin último que es conseguir la soberanía de Galicia.

