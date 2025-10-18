La UPG vuelve a indicarle el camino de la radicalidad al BNG

Cada cierto tiempo, la UPG (Unión do Povo Galego), que constituye el alma más radical y dominante del BNG, regresa en forma de comunicado de su Comité Central para marcarle a los de Ana Pontón el camino a seguir, que suele ser siempre el ... mismo: hacer todo el ruido que se pueda en las calles, ganando adeptos entre jóvenes y estudiantes, «sin perder nunca de vista» el fin último que es conseguir la soberanía de Galicia.

En esta ocasión, la formación dirigida por Néstor Rego, único diputado del Bloque en el Congreso, llama a «aprovechar» la «incerteza y debilidad del Gobierno [de Pedro Sánchez] para hacer avanzar al máximo las medidas necesarias para Galicia y las clases populares» y fortalecer su «papel de fuerza soberanista gallega» hasta estar «mejor preparados para el siguiente proceso electoral» estatal.

La principal prioridad que fijan es «la intensa conflictividad social y política» que atribuyen, entre otras causas «evidentes», al «espolio colonial» que, según ellos, padece la Comunidad. Se refieren así a las iniciativas para desplegar la energía eólica en Galicia y a proyectos como Altri o la mina de Touro. «Agresiones» que, denuncian, están «alimentadas tanto desde la derecha como de la izquierda española, en este caso utilizando de manera demagógica el 'impulso a la energía renovable' para 'luchar contra el cambio climático'», y ven «españolismo» en iniciativas como el Pacto de Estado contra el Cambio Climático anunciado por Sánchez, que para ellos lo que busca es recentralizar bajo la idea de que «Madrid gestiona mejor».

Como alternativa al «espolio fiscal», defienden las bondades un hipotético 'cupo' o «concierto económico» gallego: una «quasi soberanía fiscal» que sería «clave para derrotar la mentalidad colonial de la propia incapacidad».

Rusia y Venezuela

Tampoco comparten con el Gobierno central que aplique dos varas de medir diferentes con Rusia e Israel y ven en el «conflicto» en Ucrania una «nueva ofensiva política y mediática de la UE» para «reactivar la política de confrontación con Rusia». Aún en el ámbito internacional, también se declaran «alerta» ante las «nuevas maniobras injerencistas de los EEUU en relación con América Latina y particularmente con la Venezuela bolivariana».

Este 2025, Año Castelao, al conmemorarse los 75 años de su fallecimiento, la UPG apuesta por reivindicar su figura pero considera «primordial» la conmemoración de otro aniversario: los 50 años del asesinato del «camarada» Moncho Reboiras, para el que piden que se le ponga su nombre a calles y plazas. El año que viene se cumplirán, entre tanto, 50 años de la propuesta de Bases Constitucionales de la Nación Gallega que debe servir de «inspiración» para lanzar una propuesta de nuevo estatus político para Galicia.