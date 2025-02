La Universidad de La Coruña impulsa la inclusión digital y lingüística en Europa

La Universidad de La Coruña (UdC) se posiciona a la vanguardia en la integración de personas inmigrantes y con dificultades de aprendizaje gracias al proyecto 'A Welcome Kit to Europe' (AWKE). Este ambicioso programa, liderado por la docente Pilar Couto Cantero, tendrá una duración de dos años y contará con un presupuesto de 250.000 euros procedentes de la Unión Europea a través del programa ERASMUS+ KA220-SCH. Su principal objetivo es ofrecer a los recién llegados un un 'kit de bienvenida' que refuerce sus competencias lingüísticas y digitales.

Este kit incluirá materiales de aprendizaje para niveles A1, A2 y B1, adaptados a las seis lenguas de las instituciones educativas que forman parte del proyecto: español, inglés, italiano, portugués, griego y turco. «Queremos que quien llegue a Grecia pueda hablar en griego o quien llegue a Italia pueda hacerlo en italiano», comparte la profesora Pilar Couto en palabras para este medio. Además, a los alumnos se les facilitará un e-book y dispondrán de una web con recursos en línea y pruebas de autoevaluación para medir su progreso de manera autónoma sin que sea necesaria la presencia de un profesor.

En todo caso, la aplicación del grueso de los contenidos pedagógicos se efectuará directamente en las aulas de primaria y secundaria. En Galicia, el proyecto se comenzará a aplicar en el IES Urbano Lugrís de La Coruña y, superada esta prueba piloto, se espera que sea «extensible» a todos los colegios, institutos y universidades de la Unión Europea. Por ello, los inmigrantes también recibirán formación sobre el funcionamiento de las instituciones europeas y los países que componen el continente de cara a facilitar e impulsar su integración en los lugares de acogida.

El proyecto AWKE no solo focalizará sus esfuerzos en la enseñanza de idiomas, sino que también impulsará la transformación digital y la capacitación en herramientas tecnológicas en las etapas de educación primaria y secundaria. Para ello se desarrollarán recursos pedagógicos digitales y se capacitará a los docentes en el uso de recursos tecnológicos avanzados. Los módulos incluirán competencias en Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Realidad Extendida e Inteligencia Artificial, y se ofrecerán cursos de desarrollo profesional en entornos virtuales, diseñados para mejorar las habilidades pedagógicas en el uso de tecnologías educativas. Pilar Couto adelanta que los cursos para el profesorado «se puedan implementar a partir de septiembre» de cara a su posterior aplicación en las aulas.

La iniciativa también facilitará un compendio de materiales de aprendizaje de lenguas para aprendices con necesidades educativas especiales, un manual para ayudar a las familias en el uso de herramientas digitales, conferencias en entornos reales y virtuales, y un curso para elaborar un plan de negocios dirigido a docentes y alumnos.

De seis países

El consorcio de AWKE está formado por otras diez instituciones, además de la UdC, de seis países, que incluyen colegios, asociaciones y universidades de Grecia, Portugal, Turquía, Italia, Chipre y España. Estos son el 2nd Gymnasium of Nafpaktos, en Grecia; Agrupamiento de Escuelas de Monserrate, en Portugal; Asociación de Empresarios Polígono Sabón – Arteixo, en España; Eurasia Innovative Society Association, en Turquía; Fthia in Action, en Grecia; IES Urbano Lugrís, de La Coruña; Instituto Borsellino – Ajello, en Italia; Liceo delle Scienze Humane Albertina Sanvitale, en Italia; PICE. Profesores para la Innovación y la Calidad Educativa, en La Coruña; y la University of Cyprus, Software Engineering and Internet Technologies Lab, de Chipre.

Según la profesora Pilar Couto, «todos los socios del consorcio están trabajando duramente para elaborar los materiales didácticos y cumplir con los objetivos planteados». Hasta el momento ya se han realizado dos reuniones trasnacionales en Viana do Castelo (Portugal) y en Parma (Italia) de acuerdo con el calendario establecido. Está prevista una tercera reunión en Grecia y la última tendrá lugar en la UdC, donde se celebrará un evento multiplicador y el cierre de proyecto.

La implementación exitosa de AWKE contribuirá a la solución de los problemas enfrentados por inmigrantes y estudiantes con dificultades de aprendizaje, proporcionándoles herramientas y recursos necesarios para una integración fluida y efectiva en la sociedad europea.