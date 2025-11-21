Suscribete a
Encuentran el cuerpo sin vida de uno de los mineros atrapados en Asturias

La UDC ratifica el acuerdo para Medicina pero advierte que implantarán el grado si se incumple

El rector, Ricardo Cao, destacó que existen «avales» para «legitimar» la puesta en marcha del grado en La Coruña si no se cumple a rajatabla

Rueda de prensa tras la reunión del Consello de Goberno de la UDC
L. G. L.

Santiago

El Consello de Goberno de la UDC aprobó este viernes por unanimidad el acuerdo ratificado este jueves por los rectores de las tres universidades públicas gallegas (UDC, USC y UVigo) y la Xunta para actualizar la hoja de ruta en lo que respecta a ... la descentalización del grado universitario de Medicina. Un paso más que requiere, a su vez, de la aprobación de los órganos de gobierno de las otras dos universidades, evitando de esta forma que tanto La Coruña como Vigo ofertan sus propias titulaciones -al menos, de momento-.

