La UDC ratifica el acuerdo para Medicina pero advierte que implantarán el grado si se incumple

El Consello de Goberno de la UDC aprobó este viernes por unanimidad el acuerdo ratificado este jueves por los rectores de las tres universidades públicas gallegas (UDC, USC y UVigo) y la Xunta para actualizar la hoja de ruta en lo que respecta a ... la descentalización del grado universitario de Medicina. Un paso más que requiere, a su vez, de la aprobación de los órganos de gobierno de las otras dos universidades, evitando de esta forma que tanto La Coruña como Vigo ofertan sus propias titulaciones -al menos, de momento-.

Tras la reunión del Consello de Goberno de la UDC, su rector, Ricardo Cao, destacó que el resultado supone «una avance muy relevante con respecto al acuerdo de 2015», en el que ya se contemplaba la descentralización del grado pero cuya lenta ejecución sirvió de argumento para que la UDC anunciase el pasado mes de mayo que impartiría su propio grado, centralizado en la Universidad de Santiago.

En este sentido, Cao valoró que el nuevo calendario es «muy concreto y exigente», con las principales reivindicaciones manifestadas por la UDC recogidas -como su vinculación con el Chuac y la presencia del profesorado coruñés en los últimos tres cursos del grado: 4º, 5º y 6º-. «Aproximadamente, se formarán cien estudiantes en el Chuac y otros cien en Vigo», afirmó el rector, para posteriormente añadir que «el 50% de las plazas de profesorado se convocarán por la universidad a la que esté vinculado el hospital»

Sin embargo, advirtió Ricardo Cao, los avales incluidos en el acuerdo «legitima» a la universidad herculina a «continuar con el procedimiento de implantación del título de Medicina iniciado». Esto es, de incumplirse algún plazo o condición establecida, a la UDC no le temblará el pulso para seguir adelante con el plan inicial.

Un equilibro que también quebrará si se da el caso de que la Xunta emita algún informe favorable respecto a las solicitudes para impartir el grado por parte de cualquier universidad privada, tal y cómo se recoge en el propio acuerdo ratificado este jueves. «Estamos, por lo tanto, con un texto muy diferente al de 2015. Ambicioso, detallado y minucioso, con un calendario al que dar cumplimiento y que incorpora una serie de avales para nuestra institución en caso de incumplimiento», resumió Cao.

Hoja de ruta establecida

Tal y como recoge el acuerdo entre las tres universidades públicas gallegas y la Xunta, la descentralización del grado de Medicina -cuya responsabilidad académica permanece siendo exclusiva de la USC-, tanto en la parte teórica como en la práctica, se llevará a cabo de forma progresiva con hitos marcados para los próximos años.

Ya a partir del próximo curso (2026/2027), La Coruña y Vigo ejercerán parte de la docencia práctica para los alumnos de 5º y 6º curso junto a la universidad compostelano. La descentralización continuará el siguiente año (2027/2028) con la docencia compartida para los alumnos de 4º curso en las tres ciudades y concluirá el curso 2028/2029 con la descentralización completa de la enseñanza en estos tres cursos.

Por lo tanto, los primeros tres años del grado seguirán impartiéndose de forma exclusiva en la USC y, en 4º, 5º y 6º curso, la mitad de los alumnos (200 por promoción aproximadamente) continuarán con su formación en la USC mientras que un 25% lo harán en La Coruña con las prácticas en el Hospital Universitario de La Coruña (Chuac) y el otro 25% restante en Vigo con prácticas en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Vigo).

Aunque se comprometen así a no presentar solicitudes de implantación de nuevos títulos de grado en Medicina durante la vigencia del presente acuerdo, el mismo incluye una cláusula que señala que, en caso de incumplimiento de las condiciones, de los plazos o de la programación de la descentralización recogidas, tanto la UDC como la UVigo están «legitimadas» a continuar el procedimiento de implantación del título.