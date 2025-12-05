Suscribete a
El TSXG reconoce el derecho de un policía que ejerce sin uniforme a percibir una indemnización por vestuario

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia concluye que lo contrario vulnera el principio de igualdad

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha reconocido el derecho de un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía a percibir una indemnización por vestuario debido a su desempeño de funciones sin uniforme.

La ... Sala, tras analizar la normativa aplicable y la jurisprudencia existente, concluye que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que prestan servicios sin uniforme tienen derecho a una compensación económica por vestuario. Además, destaca que la negativa a reconocer este derecho a otros funcionarios en situaciones similares vulnera el principio de igualdad.

