El TSXG exime al Concello de Vigo de pagar más de 1,5 millones a la promotora del concierto de Guns N' Roses

La Sala declara conforme a derecho el acuerdo que declaró desierto el procedimiento de licitación

El cantante de la banda estadounidense Guns N' Roses, Axl Rose
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha revocado la sentencia que condenó al Concello de Vigo a pagarle a la promotora Sweet Nocturna 1.563.000 euros -más IVA e intereses- por el concierto que Guns N' Roses ofreció en el estadio ... municipal de Balaídos en junio de 2023. De esta forma, ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Concello contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Vigo.

