Suscribete a
ABC Premium

El TSXG exige respeto a la independencia de los jueces: «Es una garantía, no un privilegio»

Picatoste y el fiscal superior coinciden en pedir potenciar la tecnología y la Inteligencia Artificial como «aliado» de los tribunales, pero con la «irrenunciable» supervisión humana

Los fiscales piden combatir a los discretos narcos gallegos con más inteligencia artificial

Picatoste presidió ayer el acto de apertura del Año Judicial en Galicia, tras su elección como presidente del TSXG
Picatoste presidió ayer el acto de apertura del Año Judicial en Galicia, tras su elección como presidente del TSXG Cedida
Jesús Hierro

Jesús Hierro

La Coruña

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Presidía por primera vez la apertura del Año Judicial en Galicia. Ignacio Picatoste Sueiras, presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ha aprovechado este viernes la sesión solemne para recordar los retos de futuro a los que se enfrentan con el objetivo de ... lograr una justicia «más ágil, más eficaz y más moderna». Pero, sobre todo, se ha esforzado en hacer «un llamamiento al respeto y salvaguarda de la independencia» de jueces y magistrados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app