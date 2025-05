El TSXG anula una reclamación de casi 900.000 euros de la Xunta a Vigo por obras en el Cunqueiro

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anulado las resoluciones de la Xunta destinadas a detraer al Ayuntamiento de Vigo 884.455 euros por los gastos de la acometida de la instalación eléctrica del Álvaro Cunqueiro, que, según un convenio firmado en 2006 y anulado en 2013, eran obras que tenía que hacer la Administración local, pero que finalmente sufragó en 2015 el Gobierno gallego. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo concluye que no existe, antes del requerimiento de pago en periodo voluntario, realizado por la Xunta el 12 de abril de 2016, un acto administrativo que fijase la cantidad adeudada por daños y pérdidas. «Se reclama una deuda que no se declaró previamente y que el Ayuntamiento no pudo discutir», indica la Sala en la sentencia.

«No puede haber un requerimiento válido de pago si antes no se determinó la deuda», inciden los magistrados en la resolución, en la que recalcan que la falta de ese acto de cuantificación de la deuda implica que «no hay deuda declarada que reclamar, es decir, no hay título ejecutivo». El TSXG califica esa carencia de «trascendental», pues implica que el Concello no tuviese «oportunidad de discutir la existencia de la deuda o sus características». Así, indica que es «inconcebible» que un montante de 884.455 euros «no pudiera ser combatido jurídicamente por la Administración local ni, de ser el caso, tutelado jurisdiccionalmente por los tribunales de justicia».

Los jueces afirman que la Administración autonómica prescindió «total y absolutamente del procedimiento establecido para la determinación de las deudas tributarias». En la sentencia, explican que en 2006 se firmó un Convenio Marco de Cooperación entre la Xunta y el Concello, que se dejó sin efecto en 2013, siete años después de su firma, y que tuvo como objeto la cooperación para la construcción del nuevo hospital y la dotación de sus infraestructuras. La Sala subraya que, desde el 17 de abril de 2013 hasta el 12 de abril de 2016, la Xunta «no realiza ninguna actuación concreta que cristalice en una resolución para determinar la cantidad que la administración autonómica considera que se le adeuda a consecuencia del incumplimiento del convenio».

Desde la Xunta se precisó que la sentencia anula la resolución de la administración autonómica «por un problema formal, no de fondo», un «error en la tramitación del expediente». Desde San Caetano se reivindicó que «el convenio que firmó el Concello era claro», pero que la Xunta ejecutó las obras, ante los «incumplimientos reiterados» del gobierno local, y después solicitó que pagase. «En ningún caso el procedimiento (...) se tramitó a espaldas del Concello», que «era perfectamente conocedor de la posición de la Xunta y de la deuda». El ejecutivo autonómico estudiará la presentación de un recurso de casación y avisa de que adoptará todas las medidas necesarias para que el Concello se haga cargo «del coste de las obras que adeuda».