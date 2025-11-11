Suscribete a
El Tribunal Supremo confirma la condena a un militar por acoso y agresión sexual a una compañera en Ferrol

La Sala de lo Militar rechaza todos los argumentos del recurrente y avala la pena de prisión y las medidas de alejamiento

Imagen de la base militar de Ferrol
Imagen de la base militar de Ferrol muñiz

ABC

Galicia

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un año y medio de prisión impuesta a un marinero militar por un delito continuado de acoso, coacciones y agresión sexual contra una compañera, mientras ambos cursaban estudios en la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño ... de Ferrol. La Sala de lo Militar del alto tribunal, en una sentencia firme dictada el pasado 16 de octubre, ha desestimado íntegramente el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la resolución del Tribunal Militar territorial cuarto, de fecha 12 de febrero de 2025.

