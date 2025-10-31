Suscribete a
ABC Premium

Un tribunal exige a Vigo que le garantice a una vecina que el ruido de las luces de Navidad no vulnera sus derechos fundamentales

La denunciante, residente en la céntrica zona del Arenal, logró que el TSXG reconociera que se excedieron los decibelios legalmente permitidos para una zona residencial

Abel Caballero, durante la inauguración del alumbrado la pasada Navidad de Vigo
Abel Caballero, durante la inauguración del alumbrado la pasada Navidad de Vigo EP
José Luis Jiménez

José Luis Jiménez

Santiago

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En mayo del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) condenó al Ayuntamiento de Vigo por entender que había vulnerado los derechos fundamentales de una vecina de la zona centro con los ruidos provocados por la fastuosa iluminación de la Navidad ... de 2022, uno de los grandes reclamos turísticos del gobierno local de Abel Caballero desde hace varios años. Ahora, ese mismo tribunal ordena al consistorio que garantice que esa vulneración no se vuelve a producir -a pocos días de que la Navidad de Vigo encienda de nuevo su popular y multitudinario alumbrado- y que el ruido que soportó la denunciante no vuelve a rebasar los umbrales permitidos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app