Un tribunal exige a Vigo que le garantice a una vecina que el ruido de las luces de Navidad no vulnera sus derechos fundamentales

En mayo del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) condenó al Ayuntamiento de Vigo por entender que había vulnerado los derechos fundamentales de una vecina de la zona centro con los ruidos provocados por la fastuosa iluminación de la Navidad ... de 2022, uno de los grandes reclamos turísticos del gobierno local de Abel Caballero desde hace varios años. Ahora, ese mismo tribunal ordena al consistorio que garantice que esa vulneración no se vuelve a producir -a pocos días de que la Navidad de Vigo encienda de nuevo su popular y multitudinario alumbrado- y que el ruido que soportó la denunciante no vuelve a rebasar los umbrales permitidos.

Los magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG decretaron entonces que el Ayuntamiento adoptase «las medidas necesarias» para evitar «la reiteración de su conducta lesiva de los derechos fundamentales» de esta vecina -que reside en la zona del Arenal, una de las más céntricas de Vigo- y para garantizar «que los niveles de ruidos exteriores e interiores no rebasen los umbrales fijados por las normas aplicables». Además, le impuso el abono de una indemnización de 600 euros a la demandante por los daños ocasionados, que ya se habría abonado.

Los abogados de la vecina llegaron a solicitar que «ante su incapacidad para reducir los niveles de ruidos», el Ayuntamiento «impidiera ubicar instalaciones en la época navideña en el entorno de la Plaza de Compostela y de las calles Colón y Arenal», en pleno corazón de la ciudad olívica, petición desestimada por los letrados municipales al considerar que excedía el contenido de la sentencia inicial, y que ya se habían adoptado medidas para reducir los niveles de ruido.

En la sentencia por el incidente de ejecución, notificada este viernes, la Sala ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la afectada contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vigo que declaró ejecutada la sentencia firme del TSXG. Por lo tanto, ha ordenado la continuación de la ejecución de la sentencia, «que se ceñirá exclusivamente a la condena a la entidad local a garantizar que, en la zona donde reside aquella vecina, los niveles de ruido no rebasen los umbrales fijados en la normativa vigente». La sentencia no es firme, por lo que cabe interponer recurso de casación.

La queja de esta vecina del centro de Vigo no es un episodio aislado. La asociación que reúne a los residentes de esta zona se ha quejado de manera pública en distintas ocasiones por las consecuencias del alumbrado navideño, llegando a calificar de «tortura» la convivencia con las calles sobreiluminadas y masificadas con visitantes venidos de todas partes de Galicia y España. A su juicio se trata de «un modelo que se ha terminado convirtiendo en un monstruo que atenta contra cualquier visión de un modelo de ciudad sostenible, respetuosa con el medioambiente, y con su patrimonio cultural», afirmaron el pasado año en un manifiesto.