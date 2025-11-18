Tres empresas se alían para producir prótesis a partir de redes de pesca recicladas

La colaboración entre las empresas Ayúdame3D y Gravity Wave, con la financiación de B100 -la marca de banca digital de Abanca-, ha derivado en la creación de prótesis a partir de plástico reciclado obtenido de redes de pesca, una innovación que permite ampliar los ... usos de la segunda vida del material.

«Hemos conseguido abrir un nuevo abanico de posibilidades para revalorizar este tipo de plástico, y lo hemos hecho además con el objetivo de ayudar desinteresadamente a personas de diferentes países del mundo», afirmó Jorge Mahía, director ejecutivo de B100, durante la presentación del proyecto este martes, en el que estuvo acompañado por Guillermo Gauna-Vivas, fundador de Ayúdame3D, y por Julen Rodríguez, co fundador de Gravity Wave.

Según explicó Abanca en un comunicado, la iniciativa se financia con cada pago realizado por sus clientes de B100 con sus tarjetas de crédito o débito Visa Play to Save. De estos gastos, Abanca destina un 25% de las operaciones para proyectos como éste con el propósito de «cuidar de la salud física y mental» de sus clientes y el planeta.

El resultado ya es palpable, con la producción de diferentes aparatos prostéticos para ayudar a personas con dificultades motoras en su día a día, así como diferentes piezas que se integran en prótesis más complejas.

«Es la primera vez que se utiliza plástico de este origen para este fin, a nivel mundial, así que estamos muy contentos porque ha sido un éxito de una empresa española, de ingenieros españoles… para problemas que afectan a toda la humanidad», destacó el fundador de Ayúdame3D.

Fruto de la colaboración

Tal y como se explicó durante la convocatoria de prensa, la empresa Gravity Wave trabajaba previamente con pescadores y compañías del sector para retirar plásticos del mar y los puertos para darles una segunda vida.

A partir de estos residuos, la compañía alicantina consiguió manipular redes de pesca recicladas para convertirlas en pellets para su uso industrial. «Hasta hoy el uso principal era para hacer tablones y planchas de plástico reciclado, pero nunca hasta ahora habíamos podido llegar al detalle que ha conseguido Ayúdame3D», afirmó Julen Rodríguez.

Gracias al apoyo de B100, Ayúdame3D pudo adquirir las máquinas requeridas para, con el apoyo de los profesionales de Gravity Wave, avanzar en la técnica que a día de hoy les permite producir las prótesis. Un logro que en ningún caso supone un punto y final, ya que ambas empresas continúan colaborando en la investigación para conseguir integrar otros tipos de plástico o derivados del petróleo en el proceso productivo. «Tenemos muchas ideas sobre la mesa y creemos que tenemos por delante unos años muy interesantes», añadió el director ejecutivo de B100.