Tres empresas se alían para producir prótesis a partir de redes de pesca recicladas

Abanca destina el 25% de los ingresos de sus tarjetas de clientes B100 para financiar este tipo de proyectos

Prótesis producidas a partir de redes de pesca recicladas
Prótesis producidas a partir de redes de pesca recicladas

Santiago

La colaboración entre las empresas Ayúdame3D y Gravity Wave, con la financiación de B100 -la marca de banca digital de Abanca-, ha derivado en la creación de prótesis a partir de plástico reciclado obtenido de redes de pesca, una innovación que permite ampliar los ... usos de la segunda vida del material.

