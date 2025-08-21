Tres brigadistas y un bombero en estado grave tras combatir contra los incendios en Galicia

No son pocos los motivos para lamentarse por los efectos de la oleada de incendios que asuelan España de norte a sur, y que en el caso gallego, se concentran casi en su totalidad en la provincia de Orense, con cinco incendios activos, junto a los dos nuevos focos de Pontevedra. Y además de la pérdida de hogares, animales, industrias, terrenos y pueblos enteros pasto de las llamas, cabe destacar las consecuencias en la salud de los brigadistas, voluntarios y demás efectivos desplegados en los distintos incendios.

De momento cuatro personas fallecieron mientras extinguían las llamas en Castilla y León y Madrid. Sin embargo, un bombero y tres brigadistas se encuentran en situación crítica tras combatir contra el fuego, con quemaduras graves e intoxicación por inhalación de humo. Todos ellos continúan ingresados en el Complexo Hospitalario Universitario de La Coruña, con pronóstico grave o muy grave según el último parte médico al que ha tenido acceso Europa Press.

El panorama más complejo es el del brigadista más joven, de apenas 18 años, que sufre quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo e intoxicación por inhalación de humo. Continúa estable, aunque el pronóstico es muy grave. Una predicción poco optimista que comparte con otro de los brigadistas ingresados, también joven, de 23 años de edad, que sufre quemaduras de segundo grado en el 15% de su cuerpo y adolece de intoxicación por inhalación de humo, aunque evoluciona favorablemente.

El tercer caso es el de otro brigadista, de 25 años, que también presenta quemaduras de segundo grado en el 15% de su cuerpo y, al igual que el resto de sus compañeros, también sufre las consecuencias de inhalar humo durante horas de forma continuada. El último y más veterano es un bombero de 46 años, que se encuentra estable dentro de la gravedad, tras sufrir quemaduras en el 10% de su cuerpo e intoxicación por inhalación de humo.

Más de 88 mil hectáreas calcinadas

Y mientras los brigadistas y el bombero luchan por seguir respirando, mientras comienzan a contabilizarse los daños materiales, personales y paisajísticos, los incendios continúan su marcha en la provincia de Orense y Pontevedra, con un balance de más de 88.000 hectáreas calcinadas según la última actualización de la Consellería do Medio Rural. Una cifra que el Sistema de Información de Incendios Forestales del programa europeo Copernicus eleva a 158.101 en lo que agosto se refiere en Galicia

Aunque la provincia de Orense acumula prácticamente la totalidad del daño por los incendios, en las últimas horas se notificaron dos nuevos focos en la provincia de Pontevedra, lo que motivó a elevar la alerta de nivel 2 en los municipios afectados por la cercanía del fuego a viviendas. Se trata de los incendios originados en las parroquias de Mougás (Oia) y San Cristina de Cobres (Vilaboa), que afectan a una superficie aproximada de 20 hectáreas respectivamente.

Por magnitud, Larouco sigue siendo el más devastador con más de 30.000 hectáreas calcinadas, pese a que los técnicos comenzaron a perimetrarlo este jueves para dar paso a la fase de estabilización. El incendio originado en la parroquia de Seadur afecta también a otros concellos como Quiroga, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, A Rúa, Petín, Rubiá, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras.

Le sigue de cerca el incendio de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, que afecta a aproximadamente 19.000 hectáreas, alcanzando también a los municipios de Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza. A escasos kilómetros, el incendio originado en la parroquia de A Esculqueira (A Mezquita) también permanece activo con una superficie calcinada de 10.000 hectáreas aproximadamente, mientras que en orginado en Oímbra ya supera las 17.000 hectáreas según las últimas estimaciones. Este último afecta también a a los concellos de Xinzo de Limia, Monterrei, Cualedro, Verín, Laza, Trasmiras, Castrelo do Val y Baltar. Asimismo, sigue activo el incendio de Carballeda de Valdeorras con una superficie afectada de 2.600 hectáreas.

Por otra parte, los técnicos consiguieron estabilizar el incendio de Maceda (3.500 hectáreas), el de Caraballeda de Avia y Beade (4.00 hectáreas), el de Riós (20 hectáreas) y los tres focos del municipio de Vilardevós originados en las parroquias de Moialde (600 hectáreas), Vilar de Cervos (900 hectáreas) y Fumaces e a Trepa (100 hectáreas).