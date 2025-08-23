Suscribete a
El trabajo 'invisible' que hace posible los festivales

Los focos y los aplausos durante los eventos musicales de Galicia se los llevan los artistas, pero detrás de que su actuación salga lo mejor posible estan 1.000 trabajadores

Festival de PortAmérica en una imagen de archivo
Festival de PortAmérica en una imagen de archivo PORTAMÉRICA

Ángel Vázquez

Santiago

Desde hace unos años, los veranos en Galicia tienen un nuevo atractivo: los festivales de música. En ellos, los focos y los aplausos se los llevan los artistas, mientras quienes realizan el trabajo invisible que realmente permite que el espectáculo se desarrolle de ... la mejor manera posible son menos reconocidos. Son montadores, técnicos de sonido, de realización y los propios organizadores. Otra pieza fundamental son los camareros, que permiten refrescarse y ofrecer una mejor experiencia a los espectadores. La mayoría de ellos, jóvenes gallegos que aprovechan la temporada estival para desempeñar un trabajo flexible.

