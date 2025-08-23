El trabajo 'invisible' que hace posible los festivales

Desde hace unos años, los veranos en Galicia tienen un nuevo atractivo: los festivales de música. En ellos, los focos y los aplausos se los llevan los artistas, mientras quienes realizan el trabajo invisible que realmente permite que el espectáculo se desarrolle de ... la mejor manera posible son menos reconocidos. Son montadores, técnicos de sonido, de realización y los propios organizadores. Otra pieza fundamental son los camareros, que permiten refrescarse y ofrecer una mejor experiencia a los espectadores. La mayoría de ellos, jóvenes gallegos que aprovechan la temporada estival para desempeñar un trabajo flexible.

Jordi Lauren, director de festivales como el SonRías Baixas de Bueu o el Big Sound de Pontevedra, comenta que «la preparación y organización del festival se empieza a dos o tres años vista, debido a las complicadas agendas de los artistas. Luego, con los proveedores, resulta aún más necesario planificarlo con antelación, ya que cada vez hay más eventos de esta índole y las empresas no llegan a cubrir todos a la perfección. «Esto provoca que cada vez sea más clave para el desarrollo de un festival el crecimiento orgánico y progresivo de todos los servicios implicados», añade.

Sobre el equipo humano, tanto el que trabaja todo el año en la organización y planificación como los empleados temporales que hacen posible el evento, Jordi Lauren calcula que, durante un festival del estilo SonRías Baixas, pueden estar implicadas más de 1.000 personas. De ellas, destaca la tarea de los diez profesionales que están trabajando todo el año en este festival, pero no se olvida del resto de «trabajadores invisibles» que permiten que, en la actualidad, «los festivales de música no solo se limiten a conciertos de artistas, sino que se conviertan en eventos sociales».

Jóvenes trabajadores

Jordi Lauren comenta que «los trabajos más temporales del festival los ocupan gente joven con ganas de adquirir un sueldo. Entre los más jóvenes, están los camareros de las barras». Noa Castro y Uxía Lorenzo, dos jóvenes gallegas que tuvieron una oportunidad laboral en algunos festivales el pasado año, señalan que la mayor parte de camareros estaban en la franja de edad de 18 a 30 años. «En los festivales donde trabajé, no pedían experiencia previa, por lo que se convierte en un empleo accesible para los jóvenes», opina Noa. Uxía también comenta que no le pidieron experiencia previa y que el acceso al trabajo fue sencillo y cómodo.

Ambas destacan que lo mejor de esta tarea es ganar dinero y experiencia mientras disfrutas de conciertos de artistas por los que pagarían una entrada. «Gracias a que trabajé en el Gozo Fest pude ver a Ed Sheeran, que me encanta, gratis y con total visibilidad», comenta Uxía. Noa concuerda en que «lo mejor es poder trabajar mientras escuchas la música que te gusta». Por contra, explican que la parte negativa es el tiempo que hay que permanecer de pie, a menudo expuestos al sol, y que en muchos momentos resulta «estresante» y «caótico», porque entre concierto y concierto la gente se acumula en las barras.

Sin embargo, resaltan que el trato por parte de la organización es bueno y no tienen ninguna queja de los festivales en los que trabajaron. Asimismo, comentan que «el sueldo no es ni bueno ni malo», más bien remarcan que «no se pueden quejar; no está tan mal». Ambas coinciden en que «la experiencia es muy buena y recomiendan este trabajo de verano».

Aunque estos jóvenes sin experiencia ayudan a la realización del festival, también son necesarios trabajadores especialmente formados y con mucha experiencia. Entre estos se encuentran los miembros del equipo de realización, que permiten que los artistas puedan deleitarnos con su mejor espectáculo, ya que, a día de hoy, no basta con brindar buena música, sino que es esencial todo lo que ocurre en las pantallas y en el escenario.

Jose Louzao es el CEO y fundador de la empresa Veinticinco Producciones, que se encarga de la realización de dos de los más grandes festivales de Galicia: el Son do Camiño y el Resurrection Fest. Para ellos, el festival comienza alrededor de cuatro meses antes. En ese momento es cuando empiezan la planificación de cómo realizar todo el evento, hablan con la organización, con los artistas, preparan planos; es decir, hacen una preparación exhaustiva para que, llegada la hora de la verdad, sea todo más sencillo.

Los días de festival comienzan su jornada laboral a las seis de la mañana, porque deben de probar la realización con cada uno de los artistas que actúan. A pesar de la preparación, se pueden encontrar con diversas situaciones, como explica Jose Louzao. «Por ejemplo, hay artistas, sobre todo los cabezas de cartel, que traen a su propio realizador y les tenemos que ayudar, otros que nos pasan en detalle cómo es su show y cómo podemos realizar, e incluso algunos que no nos dan ninguna indicación previa y realizamos nosotros en función del show del artista», explica.

«A pesar de las pruebas durante el directo van surgiendo problemas, pero dentro de la preparación establecemos protocolos para realizar en caso de fallos», comenta Jose Louzao. Por ejemplo, en esta última edición del Son do Camiño, durante el concierto de Dani Fernandez, por culpa de la lluvia, se quedaron sin corriente durante cinco minutos, y debido a que contaban con un sistema de corriente de emergencia, ningún asistente se percató del problema.

Cada vez se le da más visión y reconocimiento a este trabajo invisible, comenta Jose Louzao. «Cada vez nos encontramos con más gente que nos dice que está disfrutando de nuestro trabajo. Además, por parte de los artistas y de la organización siempre obtenemos palabras de agradecimiento y de reconocimiento», añade.