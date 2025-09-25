Los tesoros de la Catedral de Santiago cruzan el 'charco' para exhibirse en Dallas

La Catedral de Santiago se va de gira; o, al menos, así lo harán los tesoros y obras de arte que custodia su Fundación. Gracias a un convenio rubricado ayer con el Museo Meadows de Dallas (EE. UU.), la capital de condado texana acogerá ... en el que será el próximo Año Santo, 2027, una exposición «irrepetible» que exhibirá unas 70 piezas de la colección del museo catedralicio y podrá visitarse entre febrero y mayo.

Entre restos arqueológicos, esculturas, pinturas, manuscritos y objetos documentales, la muestra que acogerá el «principal» museo de arte español en Estados Unidos promete recorrer de principio a fin la historia del templo: desde que se comenzó a construir en el siglo XI hasta que concluyó tras ser consagrado en 1211, además de obras posteriores que muestran las ampliaciones y el uso continuo que se le ha dado desde la Edad Media hasta hoy.

Entre las setenta piezas, seleccionadas por la directora del Museo Meadows, Amanda W. Dotseth, y el director técnico-conservador del Museo Catedral de Santiago, habrá algunas vinculadas con el Maestro Mateo, el gran artista de la catedral compostelana y autor del Pórtico de la Gloria –su San Mateo, los Caballos de los Reyes Magos, o el Rey David, entre otras–. También cruzaran el Atlántico el Tímpano Adoración de los Reyes Magos; Santiago Peregrino de Iohannes Roucel, el relicario de Santiago Alfeo –atribuido a Rodrigo Eans– o la cruz del arzobispo Gaspar de Zúñiga y Avellaneda.

Nuevos caminos

Además de la exposición, el acuerdo contempla el desarrollo de iniciativas investigadoras: la edición de un libro, un simposio internacional, un ciclo de conferencias y presentaciones académicas, y programas educativos entre ambas instituciones. Propuestas formuladas siempre con el objetivo de «acercar al público estadounidense este grupo de obras maestras del arte histórico español» e «ilustrar la importancia de la Catedral como destino final del Camino de Santiago», destacan desde la Fundación.

La rúbrica que oficializó el acuerdo tuvo lugar este jueves, en la Cripta del Pórtico de la Gloria de la capital gallega. La presidió el Arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto; acompañado por el conselleiro de Cultura, José López Campos; Daniel Lorenzo, director de la Fundación Catedral, y Ramón Yzquierdo; y por una delegación de Texas encabezada por Amanda W. Dotseth y Sam Holland, decano de la Escuela de las Artes de la Universidad Metodista del Sur (SMU). Tras finalizar el acto, el conselleiro celebró que «colaboraciones como esta permitan dar a conocer nuestra riqueza patrimonial más allá de nuestras fronteras y establecer lazos con otras culturas«.