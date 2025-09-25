Suscribete a
ABC Premium

Los tesoros de la Catedral de Santiago cruzan el 'charco' para exhibirse en Dallas

El convenio con el estadounidense Museo Meadows prevé una exposición para el Año Santo 2027

La obra de arte más robada de todos los tiempos se exhibe en una espectacular catedral gótica

Por la izquierda, Dotseth, López Campos, Prieto, Holland e Yzquierdo, el jueves, en Santiago
Por la izquierda, Dotseth, López Campos, Prieto, Holland e Yzquierdo, el jueves, en Santiago CEDIDO
Pablo Baamonde

Pablo Baamonde

SANTIAGO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Catedral de Santiago se va de gira; o, al menos, así lo harán los tesoros y obras de arte que custodia su Fundación. Gracias a un convenio rubricado ayer con el Museo Meadows de Dallas (EE. UU.), la capital de condado texana acogerá ... en el que será el próximo Año Santo, 2027, una exposición «irrepetible» que exhibirá unas 70 piezas de la colección del museo catedralicio y podrá visitarse entre febrero y mayo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app