La supuesta autora del crimen de Vigo pasa a prisión provisional

La mujer detenida por la muerte a cuchilladas de un hombre este jueves en la antigua estación de autobuses de Vigo ingresó este sábado en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por orden del Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad, que la investiga ... por un presunto delito de homicidio.

Según confirmó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la detenida fue puesta a disposición judicial tras ser arrestada el jueves por la tarde, horas después del suceso en el que la víctima, Roberto C.C., de 56 años, murió tras recibir una puñalada en el pecho.

El crimen tuvo lugar por la tarde, poco antes de las 19.00, en las instalaciones abandonadas de la Avenida de Madrid, donde habitualmente pernoctan personas sin hogar. Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, incluida la Policía Científica y Judicial, junto a ambulancias de soporte vital básico y avanzado del 061, que, pese a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, no pudieron reanimar al herido.

Fuentes policiales confirmaron a Europa Press que tanto la mujer como el fallecido vivían en situación de sinhogarismo y dormían en la antigua estación. A posteriori, varios vecinos y allegados que acudieron al punto lamentaron la muerte y explicaron que el hombre llevaba residiendo en ese lugar desde hacía más de medio año, mientras que su presunta agresora, de unos 40 años, llevaba apenas un mes. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas del homicidio.