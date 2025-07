El Supremo vuelve a dar el visto bueno a la prórroga de Ence

Ence ha vuelto a ganar la batalla judicial sobre la permanencia de la pastera en Lourizán, Pontevedra. Lo hace después de que esta semana se conociese que el Tribunal Supremo ha validado la prórroga otorgada en 2016, desestimando así el recurso presentado por ... Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) y dando por tercera vez el visto bueno a la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy. En la sentencia, contra la que no cabe recurso, el Alto Tribunal se remite a los argumentos expuestos en los fallos de 2023 en respuesta los recursos presentados por el Concello de Pontevedra y Greenpeace, avalando el emplazamiento de la biofábrica y dejando sin efecto el fallo de la Audiencia Nacional (AN) de 2021, que anulaba la prórroga.

La prórroga extraordinaria la consolidó en enero de 2016 el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, y se otorgó por un plazo de 60 años desde que la empresa hizo la solicitud, en noviembre de 2013, ampliando la cuestionada concesión hasta 2073. Tal fue el conflicto que el propio presidente fue declarado 'persona non grata' en el Concello, su Pontevedra natal, con el único voto en contra de los populares.

Comenzó entonces una batalla legal, que en un primer momento pareció ganar el bando opositor a la permanencia de la fábrica en Lourizán. En julio de 2021, la Audiencia Nacional estimó el recurso presentado por el Concello de Pontevedra de forma conjunta con Greenpeace. En la sentencia, la AN anulaba la prórroga al entender que no se justificaba la imposibilidad de cambiar el emplazamiento de la planta, abocándola al cierre. Pero la situación volvió a dar un giro de 180 grados en 2023, cuando el Tribunal Supremo estimó los recursos presentados por Ence y otras entidades, avalando la prórroga.

Tres argumentos

Ahora, dos años más tarde, el TS ha vuelto a validar la decisión de 2016, en este caso, rechazando el recurso presentado por la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR), de 2021, y estimando –por tercera vez– el recurso de casación presentado por Ence y otras entidades. En esta ocasión, según expone el fallo, APDR se remitió a «ciertos motivos de impugnación que no fueron respondidos por la sentencia de la Audiencia Nacional«. La primera plantea la posibilidad de que el Gobierno se »excediese« en las atribuciones contempladas en la legislación al aprobar la prórroga estando en funciones; la segunda pone el foco en una posible vulneración de la libre competencia acorde a la Directiva europea de servicios en el mercado interior; y la tercera se fundamenta en que mantener la concesión entre 1958 y 2073 vulnera el artículo 132.1 de la Constitución, que expone que »la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación«.

El fallo del Tribunal

Pero el Alto Tribunal señala que, con estos argumentos, APDR pretendía retrotraer las actuaciones, para que la Audiencia Nacional volviese a pronunciarse, de forma expresa, sobre estas cuestiones, algo imposible porque «lo que es objeto de impugnación en casación es el fallo y no su fundamentación, por lo que el recurso de casación ha de pretender la revocación de la parte dispositiva y no solo de sus argumentos».

En todo caso, se remite a lo expuesto en las sentencias de 2023, señalando que las concesiones sobre el dominio público marítimo-terrestre que fueron otorgadas en base a derechos anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 2013 «tienen derecho a una prórroga de hasta setenta y cinco años, computados desde la fecha en que le fueran concedida dicha prórroga, manteniendo el mismo régimen de uso y actividad« del que venían disfrutando con la anterior Ley de Costas, de 1988, siempre que cuenten con informes favorables sobre los efectos que la ocupación de espacio tiene para el medio ambiente, algo que considera acreditado. Además, considera que no es de aplicación el artículo 32.1 de la Ley de Costas de 1988, que reza que »únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación«.

De este modo, declara que la sentencia de la Audiencia Nacional que invalidaba la prórroga no tiene «ni valor ni efecto alguno». Esto es, avala la legalidad de la concesión y no admite recurso, zanjando el trámite. En todo caso, todavía queda por resolver un recurso de amparo presentado por el Concello de Pontevedra en el Tribunal Constitucional, sobre la posible vulneración de su derecho a la tutela judicial en el proceso de prórroga. El Constitucional anunció en mayo que éste no afectará a la doctrina del TS, pero en caso de que emita una sentencia desfavorable a los intereses del Concello, la alcaldía recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo como ya había establecido previamente.

«Táctica dilatoria»

Ante estos hechos, desde APDR han remitido un comunicado a los medios mostrando su «decepción», y matizando algunos aspectos. En primer lugar, consideran que «no se justifica que el TS esperase algo más de dos años« para emitir la sentencia, planteando la posibilidad de que se esté incurriendo en una «táctica dilatoria» para retardar actuaciones en otras instancias judiciales. Además, destacan la existencia de dos votos particulares contrarios al fallo, que coinciden con el criterio de la AN que llevó a la invalidación de la prórroga, destacando que la falta de unanimidad hace ver que su legalidad «no es tan evidente».

Finalmente, mencionan que, en 2013, «el Gobierno de Rajoy modificó la Ley de Costas de 1988 desvirtuando su espíritu al permitir que las concesiones en dominio público marítimo-terrestre que caducaban en 2018 pudiesen ser prorrogadas», señalando que «es lícito preguntarse» si esta modificación «fue fruto de una actuación mafiosa« para beneficiar este tipo de instalaciones, en el seno de una »trama corrupta liderada por Montoro«. En todo caso, dejan la puerta abierta a acudir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo para continuar luchando por el saneamiento y recuperación de la ría que »pasa inevitablemente por la salida de Ence«.