El Supremo ratifica la expulsión de un guardia civil de Lugo condenado por maltratar a su pareja

La justicia da por probado que el hombre tiró del pelo y dio un puñetazo en una pierna a la que era su pareja dentro de un coche oficial

Fachada del Tribunal Supremo
Fachada del Tribunal Supremo

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que ratifica la resolución del Ministerio de Defensa de apartar del servicio a un agente de la Guardia Civil de Lugo que había sido condenado por maltratar a su pareja.

La ... sentencia, avanzada por el digital 'praza.gal' y a la que ha tenido acceso Europa Press, tiene fecha del pasado 2 de octubre y desestima el recurso del guardia civil, que tiene una condena en firme por un delito continuado de amenazas y otro de violencia habitual.

