Suscribete a
ABC Premium

ENTREVISTA

Suanzes, fiscal superior saliente de Galicia: «La dimisión del fiscal general sería lo adecuado a nivel ético y profesional»

Tras jubilarse hace unos días, Fernando Suanzes hace balance de sus diez años al frente de la Fiscalía gallega y aborda cuestiones claves para la institución como el juicio a García Ortiz, las críticas a algunos jueces o, en clave autonómica, la ola de incendios de este verano verano

El TSXG exige respeto a la independencia de los jueces: «Es una garantía, no un privilegio»

El fiscal superior saliente de Galicia, Fernando Suanzes, la semana pasada en el edificio del TSXG (La Coruña)
El fiscal superior saliente de Galicia, Fernando Suanzes, la semana pasada en el edificio del TSXG (La Coruña) Miguel muñiz
Jesús Hierro

Jesús Hierro

La Coruña

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Fernando Suanzes (Ferrol, 1953) se despide de la Fiscalía tras más de cuatro décadas de carrera. El hasta ahora fiscal superior de Galicia, cargo que ha ejercido durante los últimos diez años, se ha jubilado. En su despacho, todavía poblado de libros y documentos pendientes ... de ordenar antes de cerrar la puerta por última vez, recibe a ABC para hacer balance de su etapa al frente de la Fiscalía gallega y analizar algunas cuestiones de actualidad. Entre ellas, el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un episodio que, advierte, «daña la confianza de la ciudadanía en el conjunto» de la institución.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app