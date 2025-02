Armando Ojea: la soledad autoimpuesta del «alter ego» de Jácome en el Parlamento de Galicia

El despacho provisional de Armando Ojea Bouzo (Vilar de Barrio, Orense, 1962), único diputado del Grupo Mixto (por Democracia Ourensana), en el Parlamento de Galicia, pasa completamente desapercibido. Contiguo a las dependencias del Grupo Popular, no exhibe ningún cartel o elemento identificativo. Lo normal es pasar de largo. Un espacio modesto, aunque suficiente de momento para él: Ojea estaba en proceso esta semana de incorporar a una persona que estará a su cargo.

Desde que se estrenó el 18 de marzo, en la sesión constitutiva de la XII legislatura, hay diputados, de los 74 restantes, que no han coincidido todavía con él. Por la cafetería no se deja caer en exceso. Correcto y afable en la distancia corta, según coinciden quienes le han tratado. Discreto. No especialmente demandante con los trabajadores del Pazo do Hórreo. En la jornada en que se constituyeron las comisiones –y él acudirá a todas, salvo a la de pesca, por aquello de que en Orense no hay mar– transmitía la imagen del alumno nuevo que todavía no está familiarizado con sus compañeros.

La soledad de Ojea –mano derecha de Gonzalo Pérez Jácome, con quien confundó DO, y a quien el propio alcalde de Orense calificó como su «alter ego»– es aún más visible en el hemiciclo. Su escaño está en la última fila y le separan cuatro puestos vacíos de los tres últimos diputados del BNG. Está en el 'gallinero', o en «las mazmorras», como él mismo soltó, quejoso, a la prensa. No le gusta, se lo dijo a Miguel Santalices, presidente de la Cámara, y no le importó airearlo. Él, en tanto portavoz de un grupo –que representa al 1,3% de diputados–, quería estar en primera fila, no donde se le ha colocado, invisible para la tribuna de invitados.

Su rol, de momento, es pasivo. Le corresponde, por cada período de sesiones, una de cada una de las modalidades de intervención que dispone la Cámara. Debutará en el cuarto pleno. En el primero actuó a rebufo del resto. Casi un invitado de piedra. No tiene capacidad de influencia y su voto no decanta nada. De ahí que se tomase a broma su comentario de que no iba a «bloquear» la investidura de Alfonso Rueda.

«Lontano dal cuore»

La soledad que irradia Ojea tiene mucho de autoimpuesta. Es una soledad de 'outsider'. Su papel, siguiendo su retórica, es el de poner fin a la «discriminación» que considera su partido que sufre Orense; que deje de ser la «Cenicienta» gallega, de estar «lontano dal cuore» de Santiago. Esa bandera la ha enarbolado desde el principio, desde que DO decidió concurrir a los comicios gallegos del 18F. En eso, Ojea, prolongación de Jácome, ha ido y va de frente. La cuestión es que ocupa un escaño en una institución autonómica, donde se despachan asuntos que conciernen a todo el territorio. Y a Ojea le interesa solo una de las cuatro provincias. En su intervención en el debate de investidura no se salió de ese carril: «Vine aquí fundamentalmente a hablar de mi Orense».

Habló como si siguiera en la Diputación. En los 35 minutos que tan a poco le supieron -no entendía que Rueda, en cambio, no tuviera limitación-, tuvo tiempo de mencionar la «caída de un puente en Xunqueira de Espadañedo», el «control de los jabalíes» y «la invasión de mimosas», que catalogó de «problema ecológico muy importante». El mismo Ojea que había criticado a Rueda por «plúmbeo» sirvió un discurso caótico, saltando de un tema a otro, apoyado en unas notas manuscritas. Tan pronto habló de «panes redondos y toxos», como citó a Euclides.

Una heterodoxia que conocen bien quienes siguen a su jefe; quien aquel jueves por la mañana, entre los invitados, profirió un «¡Bravo!» al terminar el 'speech' de Ojea. Más allá de ganarse Jácome la reprimenda de Santalices, Ojea redondeó la 'performance' con un diálogo surrealista. No faltarán ejemplos en el diario de sesiones, en cuatro décadas de autonomía, pero este no va a la zaga:

—Señor presidente, ¿me puedo aplaudir a mí mismo?

—Eh... No es lo normal, creo que quedaste ya bien así, así que por hoy ya le llegó, ¿vale?.

Las risas de Santalices y Elena Candia, mientras Ojea volvía a las «catacumbas», expresan mejor que mil palabras lo que se sintió en el hemiciclo.

«Políglota y diletante»

La biografía del diputado de DO que recoge la web del Parlamento lleva, a quien sea ajeno al día a día en O Hórreo, a confusión; a pensar en alguien gris: profesor en academias privadas, músico, edil, teniente de alcalde, diputado provincial. Apenas una frase añade sustancia: «Dirigió programas de televisión en la cadena local Auria TV». La famosa cadena de Jácome, en el epicentro de sus líos judiciales de mayor envergadura. La web de DO es la que aporta los detalles pintorescos: los 12 idiomas que habla, incluido el Wólof –de Senegal y Gambia–, y su condición de «diletante en marketing, biología y psicología».

Con este CV 'sui generis', sus intervenciones en el primer pleno no defraudaron. Si se debate una PNL sobre la obligación de registrar gallineros domésticos, Ojea rememora la granja avícola de su padre y la compara con las «cuatro gallinas que tenía mi abuela»; trae a colación el «Big Brother» de '1984' y 'Rebelión en la granja' («dos patas malo») para tachar de «orwelliano» al Gobierno; y de ahí, al termalismo. Con los contratos durante la pandemia, vuelve a mencionar a su padre («falleció en una residencia intervenida por la Xunta»); y evoca un «libro gordo» sobre fraude empresarial, que comenzaba con dos reglas: «fíese solo de las buenas personas»; «no existen las buenas personas».

Un batiburrillo de referencias con las que adoba su recurrente alusión a Orense, que induce a pensar cuánto hay de estrategia y cuánto de la inocencia del protagonista de 'Caballero sin espada'. Ojea, a lo suyo. Como cantaba, al teclado, en un bolo del Trío Pachán, con el que ya no actúa en verbenas, Jácome en primera fila: «Resistiré erguido frente a todo».