Los sindicatos mantienen la huelga contra las reformas de Atención Primaria tras romper las negociaciones con el Sergas

Desde Sanidade se ofrecieron a retirar el documento que motivó el anuncio, pero Simega y O´Mega mantienen la convocatoria para los días 6, 27 y 28 de noviembre y los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre

Representantes de los sindicatos Simega y O´Mega en una imagen de archivo
Representantes de los sindicatos Simega y O´Mega en una imagen de archivo CEDIDA

ABC

Santiago

El Sindicato Médico de Galicia (Simega) anunció este viernes que rompe las negociaciones que mantenía con el Sergas en el marco de las negociaciones sobre las medidas que la Xunta pretende adoptar en la Atención Primaria.

Una ruptura que el sindicato justifica en la ... «intransigencia» del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, al que acusan de mantener una propuesta «que toda la profesión médica de Atención Primaria, las centrales sindicales y los colegios médicos rechazan», además de reiterar un plan de contingencia que «empeora notablemente» las condiciones laborales de los facultativos, «al querer hacer más con los mismos recursos humanos».

