Los sindicatos mantienen la huelga contra las reformas de Atención Primaria tras romper las negociaciones con el Sergas

El Sindicato Médico de Galicia (Simega) anunció este viernes que rompe las negociaciones que mantenía con el Sergas en el marco de las negociaciones sobre las medidas que la Xunta pretende adoptar en la Atención Primaria.

Una ruptura que el sindicato justifica en la ... «intransigencia» del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, al que acusan de mantener una propuesta «que toda la profesión médica de Atención Primaria, las centrales sindicales y los colegios médicos rechazan», además de reiterar un plan de contingencia que «empeora notablemente» las condiciones laborales de los facultativos, «al querer hacer más con los mismos recursos humanos».

Los médicos podrán negarse a atender a un paciente que les haya grabado Alejandro Gesto Así lo indicó en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press y en el que aseguran que el Sergas «ignora» la propuesta remitida el 3 de noviembre, en la que se contemplaba la eliminación de la obligatoriedad de los médicos de Primaria de realizar guardias en los PAC, que pasarían a ser voluntarias. A esto añade el sindicato la retirada inmediata de la categoría profesional de FEAP, el rechazo a cualquier homologación de la especialidad que no vaya por la vía MIR, y la voluntariedad de las guardias de los sábados por la mañana, «que deberán estar dignamente remuneradas». A pesar de que Sanidade se ofreció a retirar el documento en cuestión horas después de este último anuncio del sindicato, Simega y O´Mega mantienen la convocatoria para los días 6, 27 y 28 de noviembre y los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre.

