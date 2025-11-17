Los sindicatos mantienen la huelga ante el avance «mínimo» propuesto por Sanidade

Los sindicatos integrantes del comité de huelga contra las reformas que la Xunta plantea para la Atención Primaria (CIG-Saúde, CSIF, CCOO y UGT) anunciaron que, al menos por el momento, mantienen la convocatoria de huelga establecida para la próxima semana ante los «avances» ... mínimos ofrecidos por la Consellería de Sanidade.

Así lo comunicaron tras citarse con representantes del Ejecutivo gallego en la reunión mantenida este lunes, al considerar que la última propuesta ofrecida por el Sergas sigue sin satisfacer los objetivos de las organizaciones sindicales. Entre estas cuestiones, destacaron que las plazas de FEAP siguen siendo «inaceptables», ya que los sindicatos abogan por la retirada de esta figura por la que los profesionales de Atención Primaria tienen que realizar un número mínimo de guardias en los PAC.

Noticia Relacionada La huelga de médicos se mantiene pese a la reculación de Sanidade ABC Los sindicatos del comité de huelga mantienen la concentración hasta «alcanzar soluciones satisfactorias para todo el personal afectado»

«La administración vende como avance lo que no es más que un movimiento mínimo e insuficiente, mientras evita afrontar los puntos centrales que provocaron la huelga», alegan los sindicatos en el comunicado remitido a los medios. «El debate debe ser sobre los criterios de cómputo de la jornada y no sobre cómo obligar a los trabajadores a perder horas o regalar tiempo de trabajo. No vamos a permitir que se nos roben derechos ni tiempo de vida», continúa la misiva.

Desde la Consellería de Sanidade recordaron que el pasado viernes ya retiraron la propuesta inicial que desencadenó en la convocatoria de huelga y mantienen su objetivo de «garantizar» la asistencia sanitaria y evitar la huelga.