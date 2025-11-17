Suscribete a
Los sindicatos mantienen la huelga ante el avance «mínimo» propuesto por Sanidade

Reclaman la supresión de la figura FEAP y retirar las conversiones de profesionales a esta modalidad que implica guardias obligatorias en los PAC

Representantes de los sindicatos del comité de huelga
Representantes de los sindicatos del comité de huelga csif

Santiago

Los sindicatos integrantes del comité de huelga contra las reformas que la Xunta plantea para la Atención Primaria (CIG-Saúde, CSIF, CCOO y UGT) anunciaron que, al menos por el momento, mantienen la convocatoria de huelga establecida para la próxima semana ante los «avances» ... mínimos ofrecidos por la Consellería de Sanidade.

