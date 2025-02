Sentencia pionera: «Ahora somos padres y abuelos»

No quieren dar la cara para salvaguardar a los menores de esta historia, pero este matrimonio pontevedrés de 66 y 69 años está en boca de todos. Su tenacidad y la de la abogada que los acompañó en los últimos años han logrado una sentencia histórica en España, la que otorga a unos abuelos la custodia de sus nietos sin necesidad de retirar la patria potestad a los padres. Todo empezó, recuerdan, por la ansiedad que les generaba la relación que tenían con los padres de los niños, que se desentendieron de ellos desde que eran pequeños, pero que llegaron a amenazarlos y coaccionarlos con llevarse a los pequeños a otra ciudad, pese a que sus abuelos eran sus principales y casi únicos custodios. «Nosotros nos ocupamos de ellos desde que eran bebés, los llevábamos al pediatra, hablábamos con las profesoras...», reconoce esta abuela gallega, referencia materna para los dos hermanos que ahora tienen ocho y diez años.

La separación de sus padres, que derivó en su abandono, se produjo cuando el menor acababa de nacer y el mayor tenía apenas dos años. En ese momento el padre salió de la ecuación y la madre de los pequeños se fue a vivir con sus padres, que se volcaron con sus únicos nietos. Él rehizo su vida y se desentendió «por completo de sus hijos». La madre, empleada en el sector hostelero, no tardó en mudarse a otra casa sola, dejando a los niños al cuidado de los abuelos maternos, lo que estrechó aún más el lazo entre unos y otros. Sin embargo, eso no les daba derecho a firmar una autorización médica, llevarlos de viaje o a firmarles una autorización para ir a una excursión del colegio. «Tenían que buscar a la madre para todo, y a veces estaba y a veces no, lo que le generaba mucha angustia a los niños», explica la letrada Manuela Blanco (MBJ Abogados), que guió al matrimonio de sexagenarios en todo este proceso.

Primer intento, fallido

«Ellos temían que los padres se los pudiesen llevar y quitar a los niños el entorno de seguridad en el que vivían. En la primera consulta que me hicieron yo les puse varias opciones sobre la mesa que fueron estudiadas, pero los abuelos no querían un enfrentamiento directo con la madre, porque es su hija y la quieren; ni que los niños tuviesen que declarar en un tribunal«, señala la abogada. Por eso, tomaron el camino más duro y tortuoso, añade. En un primer intento, el juzgado les cerró la puerta sin ni siquiera ahondar en el asunto. »Nos dijo: ustedes no pueden hacer esto, sin más«, lo que supuso »un mazazo« para los abuelos, que »no tiraron la toalla« pese a que dejaron de »confiar en la justicia«.

Pero la abogada perseveró, recurrió el auto y la Audiencia Provincial de Pontevedra les dio la razón y obligó al juzgado a estudiar el fondo del caso. La sorpresa, al recibir la sentencia, fue mayúscula. No sólo porque les reconocía su derecho a poseer la custodia de sus nietos sin negarle la patria potestad a los progenitores, sino porque obligaba a estos a pasarles una pensión y a cumplir un régimen de visitas bien delimitado. «Cuando recibimos la sentencia lloramos de nuevo, pero esta vez fue de alegría» manifiestan los abuelos de los menores. La emoción y la tranquilidad que les dio, dicen, «fue infinita».

El fallo judicial, al que ha tenido acceso ABC, pone negro sobre blanco el «desinterés» de los progenitores sobre los cuidados que están obligados a dar a sus hijos y deja claro que son los abuelos los que ofrecen todas las atenciones a los menores, a los que proporcionan la estabilidad que los padres les negaron. Sobre la ayuda económica que deben recibir, la novedosa sentencia introduce que deben darle a los verdaderos cuidadores 200 euros (la madre) y 300 euros (el padre) cada mes en concepto de pensión compensatoria.

Además, el fallo establece que podrán ver a los niños una tarde a la semana durante dos horas en el caso de la madre y los sábados alternos en el caso del padre. También quedó decidido que los padres podrán llamar a sus hijos todos los días en una franja horaria que va de las 18 a las 20 horas y que podrán tenerlos 15 días durante las vacaciones de verano y tres días en Navidad y Semana Santa, una medida a la que los abuelos no se oponen, «todo lo contrario».

«Un superpapá»

«En este caso la argumentación era clara. Había una madre custodia que no cumplía, unos abuelos que sí lo hacían, y lo que tenía que primar era el interés del menor», explica la letrada, que peleó el caso en los tribunales hasta el final. Era cuestión de hacer una interpretación amplia y adaptar el derecho a la realidad social, porque familias en esta situación puede haber muchas. La realidad es que los niños habían sido abandonados por sus padres, solo que estaban muy bien cuidados, y no son un caso único«, agrega la letrada.

Sentencia en mano, los abuelos aplauden que ahora «podemos ser abuelos y también padres con todas las garantías». El abuelo, un hombre muy jovial que hace deporte, se ha convertido en un «superpapá» para los menores, que «veneran» y «admiran» a sus cuidadores. Con ellos, ya jubilados, comparten un día a día que les genera el equilibrio y el bienestar que sus progenitores les negaron y que, ahora, un tribunal deja blindado para siempre.