Semana clave para el grado de Medicina en Galicia: descentralización o autonomía

Ni el parón veraniego ni las múltiples reuniones mantenidas entre los dirigentes de las tres universidades públicas gallegas y la Xunta han evitado que el conflicto abierto en torno a la descentralización del grado de Medicina en Galicia -que se imparte exclusivamente en la ... Universidad de Santiago- continúe enquistado desde el pasado mes de mayo. Las presiones de la UDC para implementar el grado en La Coruña a las que posteriormente se sumó la Uvigo (solicitando también impartir el grado) siguen contrapuestas a las posiciones de la Xunta y USC, que abogan por una descentralización progresiva cuyo ritmo no convence a los rectores de La Coruña y Vigo.

La última reunión, mantenida este viernes, volvió a evidenciar el choque de posturas. Xunta y USC mantienen su intención de descentralizar las prácticas hospitalarias para el 4º y 5º curso, como ya ocurre en la actualidad con el 6º, además de contemplar la participación de profesorado de las otras universidades, eso sí, bajo el paraguas de un grado y facultad únicos en Santiago de Compostela. Por su parte, UDC y Uvigo mantienen que lo más adecuado es impartir el grado en cada universidad, aunque sus rectores se han abierto a negociar un nuevo plan de descentralización que sustituya al actual, acordado en 2015, con aspectos como que sus centros puedan contratar a su propio profesorado para incorporarse al grado, aspecto que la USC no contempla.

Será a lo largo de esta semana cuando la USC dé «cuenta del proceso y de los pasos a seguir», según confirmaron fuentes de la universidad a Europa Press, a escasos días de que se cumpla la fecha establecida por la universidad viguesa a partir de la cual, si no se acuerda un nuevo convenio de descentralización, solicitará formalmente la creación de una nueva facultad como ya hizo La Coruña el pasado 19 de marzo.

Acuerdo de 2015

Hace una década que estas universidades acordaron que Santiago sería la única facultad que impartiría este grado, abriendo también la puerta a que Vigo y La Coruña acogiesen en sus hospitales las prácticas o fases clínicas incluidas en la formación. Una unanimidad que quebró en marzo tras el anuncio del rector de la UDC, Ricardo Cao, de que La Coruña ofrecería el grado de Medicina el curso 2027-2028, noticia que desde la Xunta -que media el Consello de Docencia Clínica del que forman parte las tres universidades públicas- recibieron con sorpresa.

Entre los argumentos esgrimidos por la universidad coruñesa, Cao aludió precisamente a que el acuerdo de 2015 se cumplió de forma «muy parcial», ya que a pesar de que el convenio contemplaba extender la descentralización de las prácticas clínicas a 4º y 5º curso, una década después sigue limitado al 6º año. Además, el rector de la UDC justificó su anuncio en los problemas a la hora de garantizar el relevo generacional en el sector sanitario, argumentando que las 403 plazas que oferta Galicia en el actual curso -y mantendrá el próximo año- son insuficientes tanto para asumir la demanda de aproximadamente 3.000 solicitudes que recibe la USC cada año para el grado, así como para cubrir las jubilaciones de la próxima década.

Desde la Universidad de Santiago y la Xunta respondieron rechazando la propuesta y defendiendo el número de plazas ya que, explicó el conselleiro de Sanidade, si las plazas para el examen MIR -habilitante para ejercer en España- se mantienen estables, de nada sirve aumentar las del grado. «Por lo tanto, eso de que no hay médicos y hacen falta más facultades de medicina es un razonamiento totalmente perverso y falso», afirmó Antonio Gómez Caamaño en julio. Sin embargo, la UDC inició ese mismo mes los trámites para crear una comisión redactora que iniciase el expediente para implementar la titulación.

Todo ello derivó en acusaciones de «inflexibilidad» a la USC y de «unilateralidad» a la UDC, en un pulso en el que, pese a las diferencias, ninguna parte ha renunciado a mantener las negociaciones, como se evidenció este viernes con la última reunión del Consello de Docencia Clínica.

Contratación de profesores

Pese a las distintas visiones respecto al proceso e intensidad de la descentralización del grado, existe otro aspecto del acuerdo de 2015 sobre la mesa de debate: la convocatoria y gestión de los profesores. Una cuestión que no obtuvo consenso, de nuevo, ante la negativa de Santiago a que Coruña y Vigo puedan ejercer esta función en sus universidades y hospitales asociados.

Un choque que está detrás, entre otros motivos, del ultimátum de la Universidad de Vigo respecto a si seguirá el camino de La Coruña y comenzará a tramitar la creación de la facultad sin acuerdo previo del Consello de Docencia Clínica, motivados también en ambos casos por sendos alcaldes -Inés Rey y Abel Caballero-, que desde el primer momento apoyaron a sus respectivos campus para que puedan impartir el grado de Medicina como ya lo hace Santiago.