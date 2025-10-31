Suscribete a
Semana sin bomberos en Santiago

La protesta por las condiciones laborales del parque deja a la capital gallega sin este servicio durante dos días completos, con la policía local también en guerra

Imagen del parque de bomberos de Santiago
Imagen del parque de bomberos de Santiago MIGUEL MUÑIZ
Patricia Abet

Santiago

El pasado lunes se dio una estampa nunca antes vista en la capital gallega. El parque de bomberos de la ciudad quedó inoperativo ante la falta de efectivos. Ese mismo martes, la alcaldesa Goretti Sanmartín garantizó a la ciudadanía una «dotación suficiente» de bomberos ... para todo lo que quedaba de semana, pero este viernes la fotografía volvió a ser la misma. Hasta las 22 horas solo hubo en la base cuatro bomberos y un jefe de guardia, personal insuficiente para hacer frente a cualquier aviso, dado que un turno mínimo exige de nueve efectivos.

