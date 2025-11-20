Sanidade apela al avance de la gripe para desconvocar la huelga de Atención Primaria

El tiempo se agota. Apenas quedan cuatro días para que comience la huelga convocada por los principales sindicatos en Galicia, críticos con las condiciones laborales de los profesionales sanitarios de Atención Primaria, pero desde la Consellería de Sanidade mantienen el pulso e insisten en ... la necesidad para llegar a un acuerdo en pleno aumento de los casos de gripe para evitar afecciones en la asistencia.

«Lo fundamental para nosotros es garantizar la asistencia sanitaria en un entorno, además, complejo. Estamos hablando de que hay una huelga en el mes de diciembre de cuatro días convocada contra el Ministerio de Sanidad por culpa del Estatuto Marco y estamos con una epidemia, prácticamente, de gripe», valoró el titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, este jueves a preguntas de los medios de comunicación durante una visita a la nueva unidad de ictus del Complejo Hospitalario Universitario de Orense (Chuo).

Como viene siendo habitual en los últimos días, el conselleiro destacó la «gran voluntad» manifestada por su departamento a la hora de encontrar una salida dialogada al conflicto, poniendo como ejemplo la retirada del documento presentado por Sanidade con reformas que afectaban a estos profesionales y que desembocó en la convocatoria de huelga para los días 26, 27 y 28 de noviembre.

«Por supuesto estamos de acuerdo en que tiene puntos de mejora, pero también hay que ver la perspectiva de la Consellería», incidió Gómez Caamaño, considerando que la actitud de su departamento contrasta con la de los sindicatos, que este miércoles exigieron la supresión de la categoría de FEAP (facultativos especialistas en Atención Primaria), que implica realizar dos guardias al mes en Puntos de Atención Continuada (PAC).

«Si la Consellería de Sanidade tiene la voluntad de dialogar y llegar a una acuerdo, pues creo que, en este caso, los sindicatos deben hacer el mismo razonamiento», deslizó el titular del departamento, instando a los sindicatos a valorar, además de las condiciones laborales, a los pacientes.

Ante la negociación enquistada con el comité de la huelga, formado por CIG-Saúde, CSIF, CCOO y UGT, Gómez Caamaño destacó que desde Sanidade también mantienen conversaciones con las sociedades científicas y los colegios de médicos para tener una «visión en conjunto de cuales son realmente las necesidades reales e inquietudes de los profesionales de Atención Primaria en Galicia».

Casos de gripe al alza

También este jueves, Sanidade informó del avance de gripe en Galicia, que continúa en intensidad baja pese al aumento de casos en una tendencia creciente. Según los datos correspondientes a la semana del 10 al 16 de noviembre tanto las consultas realizadas como los casos registrados aumentaron, aunque en menor medida que en la semana anterior, donde el repunte apuntaba a que la tradicional ola de gripe podría adelantarse.

Concretamente la tasa de consultas se sitúa en 51,4 por cada 100.000 habitantes, lo que supone un aumento del 13,5% respecto a la semana anterior -en la que también se experimentó un incremento, en este caso del 64%-. En cuanto a los ingresos hospitalarios, el informe indica que 209 personas fueron atendidas con positivo en gripe, un 8% más que en la semana anterior, en la que se notificaron 193 ingresos.

«Al igual que en la semana anterior, se observa una predominancia y también un aumento del porcentaje de positividad para el virus tipo A, que suele afectar con más frecuencia a la población de mayor edad y, por lo tanto, causa un mayor número de hospitalizaciones», recoge el último informe de actividad de las infecciones respiratorias agudas.

Campaña de vacunación

Respecto a las vacunaciones, el conselleiro de Sanidade afirmó que ya se han vacunado contra la gripe 600.000 gallegos, a los que se suman los 360.000 vacunados contra la Covid-19.

De esta forma, más del 44 % de los menores con edades de cero a 11 años, el 58,7 % de las personas mayores de 65 años y más de 52 % de personal sanitario ya se han vacunado contra la gripe, mientras que en el caso de la Covid-19 , el 54% de las personas mayores de 70 años y casi el 33% del personal sanitario cuenta con inmunidad.