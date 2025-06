Rueda respalda a Feijóo ante el Congreso Nacional: «Representa la seriedad, rectitud y limpieza que España necesita»

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha ratificado este lunes su apoyo a Alberto Núñez Feijóo como «líder indiscutible» del Partido Popular, en especial en unos momentos en los que, en su opinión, el líder nacional de los populares «representa la seriedad, la rectitud, la limpieza y la solvencia que la ciudadanía demanda y España necesita más que nunca».

Así lo ha manifestado esta tarde en declaraciones a los medios en la sede provincial del PP de Pontevedra, hasta donde se ha desplazado acompañado del presidente local del partido, Rafa Domínguez, para participar en el proceso de votación al candidato a presidir el PP nacional en el próximo Congreso Nacional.

Precisamente sobre este congreso, Rueda ha demandado, según ha recogido Europa Press, que sea «la constatación del cambio que la mayoría desea y que solo puede venir de un líder y de un partido que representan todas las garantías que la ciudadanía está buscando».

«En Galicia conocemos mejor que en ninguno otro sitio que Feijóo representa todo el contrario de un Pedro Sánchez al frente de un Gobierno en descomposición y que cada día está más falto de rumbo y más sometido a chantajes», ha apuntado Rueda, incidiendo en que «la ciudadanía quiere que sus gobernantes gobiernen y solucionen sus problemas, no que les mientan».

Sobre la rueda de prensa ofrecida esta tarde por el presidente del Gobierno, el líder de los populares gallegos ha asegurado que fue «la constatación de que cada día está más acorralado y cada vez resulta menos creíble» y «dejó en evidencia que ya no es que Sánchez no piense en los gallegos y en el resto de españoles, sino que no piensa ni siquiera en su partido y en nada más allá de su propia supervivencia».

Invita al BNG a actuar

«Me gustaría saber qué piensa hacer el BNG», ha preguntado retóricamente el presidente del PPdeG tras el anuncio de Pedro Sánchez de iniciar una ronda de contactos con sus socios parlamentarios.

En su opinión, el independentismo gallego «hasta ahora ha sido cómplice de muchas cosas y podría tener el argumento de que no sabía nada, pero ahora sí se saben muchas cosas».

De ahí que invite a los nacionalistas a «demostrar que son ciertos sus supuestos manifiestos de limpieza». Ya que, de lo contrario, estarían siendo «cómplices» de que se mantengan en el poder los protagonistas de estos presuntos hechos y se prolongue «una situación que es ya insostenible y que a Galicia no le conviene».

«No es de recibo tener al frente de la Administración General del Estado a un Gobierno más ocupado en las revelaciones, en las grabaciones, en los pronunciamientos judiciales y en los nuevos chantajes que se van sucediendo cada día que en gestionar», ha denunciado.

Por su parte, el presidente del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha agradecido «el compromiso y la participación de todos los afiliados que este lunes han cogido una papeleta para apoyar a Alberto Núñez Feijóo, ejerciendo su voto con libertad, con la mirada puesta en el futuro de España y en la recuperación de la senda democrática que el Gobierno de Pedro Sánchez se encargó de romper con su corrupción».

A respecto de esto, ha lamentado la «complicidad hipócrita del BNG que gobierna en Pontevedra con minoría gracias a los votos del PSOE y que calla ante la corrupción de los socialistas».