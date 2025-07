Rueda reivindica al PP como un partido «fuerte» con un líder «sólido y gallego»

«Haremos posible el cambio de la mano de un gallego que nos conoce y al que en Galicia conocemos perfectamente». Con estas palabras mostró este sábado el líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, su apoyo a Alberto Núñez Feijóo en ... el Congreso Nacional del PP en Madrid. Un líder «preparado», con «capacidad de gestión», defendió, que se erige como la alternativa a un partido «en descomposición» como es de los socialistas, y que también quiso hacer gala de sus raíces. «Sé a dónde quiero llegar pero nunca olvidaré de donde vengo», publicó Feijóo en sus redes, en una publicación en la que se le ve cantando la canción 'A Rianxeira' junto a la delegación gallega de su partido.

«Me alegra que los gallegos y el resto de españoles podamos ver hoy la diferencia entre un partido con ilusión que va a sostener en muy poco tiempo al próximo presidente del Gobierno y un partido en descomposición que sostiene a quien es presidente a costa de sacrificarlo todo para seguir siéndolo», aseveró este sábado Rueda en una jornada marcada por la renuncia de Francisco Salazar a su puesto en la secretaría de Organización del PSOE tras las acusaciones de comportamientos inadecuados a mujeres. El PP, aseguró, hará posible el cambio «de la mano de un gallego», que espera que sea «en muy poco tiempo».

Concretamente, sobre la nueva polémica surgida en el seno del partido de Pedro Sánchez, el también presidente de la Xunta de Galicia valoró que se trata de una «muestra más» de la «hipocresía, de la deriva y del estado de noqueamiento absoluto« de la formación. »Todo lo que durante mucho tiempo, probablemente, le estaba sucediendo pero conseguían ocultar, ahora se ve todo de golpe«, condenó, advirtiendo de que continuará pasando mientras »se empeñen en pensar que la gente es tonta«.

Así, se refirió al PSOE como un «partido deshecho», que comete «fallos continuos» intentando «tapar lo que es imposible de tapar». «Piensan que con un cambio de nombres, con intentos de golpes de efecto, que ya se quedan intentos, van a lograr que la gente piense que en el Partido Socialista no pasa nada y que Pedro Sánchez es un líder fuerte que no se enteraba de todo lo que estamos sabiendo», lamentó, asegurando que, eso sí, todo lo que está ocurriendo no es más que una «motivación especial» para pelear por el cambio de gobierno.

«Ejemplaridad» del PSOE

Por su parte, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que en su caso acudió al Comité Federal de su partido –también en Madrid– defendió la posición contraria. Avaló la respuesta del PSOE ante los recientes casos de corrupción y su «compromiso con la regeneración democrática y la ejemplaridad en la vida pública«, advirtiendo de que la derecha busca »impugnar« la política de los últimos siete años.

De este modo, el líder de los socialistas gallegos llamó a «resituar el eje del debate político donde debe estar»: en elegir entre un gobierno progresista o de «derechas extremas»; entre las «medidas y la gestión de PSOE» o «la destrucción y el ocultamiento del proyecto del PP«. Habló así de cuestiones problemáticas como la vivienda, asegurando que los populares buscan desacreditar las medidas del Gobierno desde las comunidades. »Y un Gobierno solo no puede hacerle frente. Es necesario compartir estrategias y coordinarnos entre Gobierno y partido en los territorios«, zanjó al respecto.