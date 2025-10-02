Suscribete a
Peinado indica que «sin el vínculo» de Begoña Gómez con Pedro Sánchez «difícilmente» podría haber cometido los hechos investigados

Rueda reivindica la «política real» frente a las «aventuras personales»

El presidente describió a Galicia como una «isla de estabilidad» en la inauguración del Foro La Toja

Foro La Toja 2025: sigue en directo la séptima edición con la participación del Rey Felipe VI

El presidente de la Xunta y el Rey, este jueves, a su llegada al Gran Hotel La Toja David cabezón (xunta)

Alejandro Gesto

Santiago

La reivindicación de la política «real», «con mayúsculas», que «aterriza» y «toca piel», frente al personalismo de quienes ofrecen «soluciones fáciles a problemas complejos» desde un planteamiento «demagógico», «cortoplacista» y «egoísta» sirvió de hilo conductor para el discurso que dio ayer el presidente de la ... Xunta en la inauguración de la séptima edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico.

