Rueda reivindica la «política real» frente a las «aventuras personales»

La reivindicación de la política «real», «con mayúsculas», que «aterriza» y «toca piel», frente al personalismo de quienes ofrecen «soluciones fáciles a problemas complejos» desde un planteamiento «demagógico», «cortoplacista» y «egoísta» sirvió de hilo conductor para el discurso que dio ayer el presidente de la ... Xunta en la inauguración de la séptima edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico.

Rueda recuperó el nudo gordiano de Alejandro Magno –«un golpe de espada y se acabó»– para recordar que las cosas no son tan sencillas como en la leyenda. «Algunos creen que sí, y venden esas ideas. Y dicen que la política del diálogo, la política del entenderse, la política del procurar comprender la postura del otro, es una política que no vende, que no funciona y que no va a ninguna parte. Pero es la política real la que ha arreglado problemas a lo largo de la historia y la que va a arreglarlos en el futuro», defendió el mandatario gallego.

Por eso quiso «reivindicar la política, a veces tan denostada, probablemente, por aquellos a los que les interesa que la política de verdad no funcione» y por «aquellos que piensan que los problemas que nos salen al paso tienen fácil solución» con «una patada hacia delante», «con una frase feliz» o echando mano de «las redes sociales». Pero, «por desgracia», esa no es la solución, y la «política de verdad», insistió, está «para demostrar que esto no funciona así». Para Rueda, ahí está la diferencia entre la política «teórica» y la política «real». Entre tanto, «los regímenes autoritarios agravan los problemas ocultándolos, disimulándolos, falseándolos», completó.

En un momento en el que las siglas del PSOE se confunden con las de Pedro Sánchez y en el que la contestación a la inmigración impulsa a fuerzas como Vox y Alianza Catalana en las encuestas, el presidente de la Xunta cargó contra «las aventuras personales de mesías», de gente que tiene «soluciones fáciles, casi unipersonales» para todo y que responden mucho más al interés de una persona que al interés general». Esta fórmula «no ha funcionado nunca y va a seguir sin funcionar», advirtió. Porque «no hay atajos para resolver problemas complejos», avanzó, antes de referirse a la situación que se está viviendo en Gaza. En Galicia, la condena a este «conflicto tremendo» se escenificó la semana pasada en el Parlamento con un minuto de silencio acordado por unanimidad que no fue suficiente para la oposición, insistente con el uso del término 'genocidio'.

«Hay conflictos muy prolongados y muy dolorosos que tienen que ser resueltos», continuó ayer Rueda, «pero que nunca van a serlo desde una postura unipersonal». «Pero es verdad que también el simple hecho de plantear alternativas nos reconcilia con la posibilidad de que todavía las cosas tienen arreglo y que la vía política y la vía diplomática sigue abierta para ser una solución», añadió, esperanzado con el plan puesto sobre la mesa esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump, y aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Para Rueda, los grandes liderazgos se demuestran desde la «capacidad de tender puentes» y no de «levantar muros», y nunca serán líderes aquellos que buscan «demoler lo que el diálogo ha conseguido construir». «Siempre va a haber una pelea entre los que se esfuerzan por estrechar vínculos y los que se esfuerzan por romperlos», reflexionó el presidente que, frente a esta dicotomía, se mostró «orgulloso de estar al frente de una comunidad autónoma que se precia de ser una isla de estabilidad en un debate político a nivel internacional y también a nivel nacional, para que negarlo, cada vez más convulso, cada vez más enfrentado, cada vez más tensionado». «Creo que aquí, con nuestras diferencias legítimas, podemos presumir de ser una pequeña excepción donde todo se discute pero nada se confronta más allá de lo estrictamente necesario», celebró el máximo dirigente gallego.

La «Galicia global»

Una «Galicia global que se abre al mundo» mirando, sobre todo, a la Europa que construimos y a la América que «recibió con los brazos abiertos» a muchos gallegos tuvieron que ir «en condiciones muy duras». Por eso ahora somos una «tierra acogedora» que «pide y ofrece lo mismo que reclamamos y recibimos cuando más lo necesitamos».

Rueda inició su intervención en gallego, dándole la bienvenida a los participantes del Foro a una Galicia «tranquila», «con sentidiño», encantada de albergar un año más un evento «de enorme referencia» y que convierte a la isla de La Toja en un «faro que irradia» cada otoño «una luz que llega a muchísimos sitios». El Vínculo Atlántico, que da titulo a esta cita, «nos tiene que servir para entender lo que pasa en Galicia, lo que pasa en España, lo que pasa en Europa y, más que nunca, lo que pasa en el mundo», sugirió el presidente de la Xunta.