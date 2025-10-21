Suscribete a
Rueda reivindica el papel de las regiones frente al centralismo en la gestión de los fondos europeos

El presidente de la Xunta advierte sobre el riesgo que implica la falta de participación de entidades locales y administraciones regionales para la cohesión del proyecto europeo

Alfonso Rueda (centro) durante el encuentro con el Comité de Regiones
Alfonso Rueda (centro) durante el encuentro con el Comité de Regiones CEDIDA

Santiago

La capital gallega albergó este martes la reunión en la que la delegación española en el Comité de las Regiones selló una postura común bautizada como 'Declaración Galicia', en la que se apela a la revisión de la propuesta de la Comisión Europea ... para el próximo marco financiero plurianual 2028-2034, al tiempo que se pide un presupuesto «ambicioso, equilibrado y justo», y una gestión descentralizada de los fondos europeos. En la inauguración participó -junto con otros conselleiros y dirigentes de su Gobierno- el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien reivindicó que este es un momento «clave» para que las regiones españolas eleven su voz «conjuntamente» para proclamar la voluntad de contribuir «a una UE más fuerte, cohesionada y más cercana en sus decisiones a los ciudadanos».

