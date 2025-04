Rueda reclama que el Gobierno destine a Galicia «de forma directa». 1.300 millones de fondos europeos al sector industrial

Han sido múltiples los ámbitos en los que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado nuevas medidas en su intervención en el Debate del Estado de la Autonomía, que ha comenzado este miércoles en la Cámara Gallega. La jornada ha estado marcada por ... la noticia de que el Gobierno central dejará fuera de las ayudas de descarbonización al proyecto Gama de fibras textiles a partir de pasta soluble celulósica proyectado en Palas de Rei, y, como tal, entre los anuncios ha destacado la decisión del Ejecutivo autonómico de reclamar que se destinen a Galicia, de forma directa, 1.300 millones de los fondos europeos para el sector industrial gallego. Este, explicó Rueda, es el porcentaje que le corresponde a la Comunidad de los más de 18.260 millones de euros que todavía están «en un cajón», sin movilizar. Galicia, reivindicó, no tolerará discriminaciones ni un trato diferente al que reciben otras autonomías.

«El Gobierno tendrá la oportunidad de demostrar su compromiso con Galicia, o, de o contrario, lo que quedará claro es que lo único que buscan son excusas para discriminar una vez más a nuestra Comunidad», aseveró al respecto, reiterando que en este ámbito el debate es «industria sí» o «industria no». Habrá que «Hay muchos emprendedores potentes, y otro no tanto, pendientes de ver si Galicia se acaba convirtiendo en un lugar hostil», potenciado por la polarización generada por los partidos «del no». «Enhorabuena, señores de la oposición, demostraron ser muy eficaces para que no venga dinero a Galicia», lamentó, habiéndose mostrado tanto los socialistas como los nacionalistas totalmente contrarios a que lo que consideran una «bomba ambiental» en el corazón de Galicia no debería recibir ni un euro público.

En este contexto, y con muchos «ojos» puestos en la Comunidad, Galicia reclama el 6% de los «miles de millones» que están todavía sin movilizar, que el porcentaje que le correspondería según los cálculos del Ejecutivo autonómico. La Xunta, indicó, insiste en su reivindicación de recibir el apoyo que el Gobierno comprometió en su momento, para no perder oportunidades y asegurar el desarrollo de la economía de los gallegos.

