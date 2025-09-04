Rueda reclama «colaboración leal» y «consenso» ante los rectores de las tres universidades

El acto de apertura del curso universitario, celebrado este miércoles en el Colegio de Fonseca, en Satiago

El Colegio de Fonseca, germen de lo que hoy es la Universidade de Santiago de Compostela (USC), ha acogido este jueves el acto de apertura del curso universitario en Galicia. Han asistido los tres rectores de las tres universidades gallegas –Antonio López Díaz (USC), Manuel Reigosa (UVigo) y Ricardo J. Cao (UDC)– y ha intervenido, entre otros, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Y en algunos discursos sobrevoló, pero sin alusiones directas, la polémica pretensión de la Universidade da Coruña de implantar la titulación de Medicina, que hasta ahora en Galicia sólo se imparte en Santiago.

En ese contexto se entiende el llamamiento del rector de la USC a preservar la «lealtad institucional». Y de lealtad habló también Rueda cuando dijo que el presente y el futuro del sistema universitario gallego se «construye desde la colaboración leal». Aunque, «por supuesto, cada uno puede tener, y tiene, y es legítimo y entendible, y seguro que así debe ser, sus intereses», proclamó.

Y añadió el presidente autonómico que «ese espíritu de consenso» es lo que garantiza, en su opinión, el modelo del sistema universitario gallego. La Xunta es partidaria de sólo una facultad de Medicina en Galicia.

En los discursos se habló también de financiación, un «elemento fundamental», dijo López Díaz, para que las universidades se enfrenten a los retos del futuro. Y Rueda prometió que se «incrementarán recursos» para los próximos años. Los miles de muertos en Gaza y los problemas de los jóvenes para conseguir vivienda también se colaron en varios de los discursos.