Rueda rechaza «blanquear» el «traje a medida» de Sánchez a Cataluña apoyado por el BNG Pontón intenta que el presidente de la Xunta diga si pedirá que se condone deuda a Galicia, y éste remarca que no le tiene por qué «convenir» el mismo tratamiento que a la región más insolvente

Irene Montero, Ernest Lluch, Ismael Serrano, Manuel Baltar, el FLA, el feminismo, 'Las dos caras de la verdad'… La sesión de control con la que se ha reanudado este miércoles el pleno del Parlamento de Galicia ha dejado un popurrí de nombres y temas con los que se han cruzado los habituales reproches entre bancadas en un clima definitivamente preelectoral. Sin anuncios en esta ocasión, el doble careo con el presidente de la Xunta ha servido también para que Alfonso Rueda advirtiera al BNG de que no tiene intención de «blanquear» el acuerdo de investidura con el PSOE por el que se condona deuda a Cataluña.

Ana Pontón estaba empeñada en sacar brillo al pacto con el que se sumó (cosmética, no aritméticamente) a la reelección de Pedro Sánchez, y trató de apretar a Rueda en O Hórreo. Tras utilizar una vez más la deuda como ariete, y afearle ahora que no se hubiera exprimido el FLA que en su día denostaba el Bloque, ha insistido en inquirir a Rueda si va a «aprovechar» el acuerdo para «negociar la deuda», pidiendo una «condonación», o si va a «perder esta oportunidad». «¿Sí o no?».

Rueda ha replicado a Pontón que, en virtud de ese acuerdo, el BNG «igualó» a los «ricos» que tienen «muchas propiedades» con quienes precisan de ayudas de inclusión social, a recién nacidos con los más ancianos: «todos» tendrán que poner su parte (400 euros estima la Xunta) para que se puedan mutualizar los 14.000 millones de euros de deuda (más intereses) de Cataluña. «Gracias a su apoyo, gracias a su apoyo», ha recordado.

El titular de la Xunta ha insistido en que «el traje» a medida para ERC y Junts, respaldado por el BNG, se salda con una mención a un «tratamiento análogo» porque «no fueron capaces de poner una cifra»; y que ese tipo de componendas «a Galicia no le tienen por qué convenir», dando a entender que no tiene por qué ser una condonación de deuda lo que deba pelear la Xunta, al frente de la Comunidad que menos se ha endeudado desde 2009 (y cuarta con la deuda per cápita más baja), a diferencia de la más insolvente, como es Cataluña.

El mandatario gallego ha afeado que, tras conformarse con las «migajas que dejan los otros», ahora Pontón haga a Rueda el tipo de pregunta para que, con su respuesta, «les blanquee el desastre de acuerdo, que no consiste en nada, que hizo». Un aval que rechaza el presidente, en tanto el Bloque, ha dicho, «acaba de contribuir a que no todos los españoles seamos iguales y a poner a unas comunidades, que tienen hipotecado al señor Sánchez, por encima de las demás».

«No queremos ser más que nadie, pero no vamos a ser menos». «Allá» los nacionalistas si aceptan que «otros» (por los secesionistas catalanes y vascos»), sus «socios, aliados o jefes», queden por encima. «Aquí en Galicia somos libres (…) y no vamos a dejar que nos hipoteque un nacionalismo que no sabe a dónde va», ha cerrado.