Rueda lanza un pacto «histórico» con los alcaldes de la costa gallega

Se constituirá el Foro del Litoral, un espacio de «gobernanza compartida» entre la Xunta y los concellos costeros

Avanza un cambio legislativo que permitirá ampliar la temporada de los chiringuitos de playa

El presidente y la conselleira de Medio Ambiente llegan a la I Cumbre de los ayuntamientos del litoral de Galicia
Alejandro Gesto

Santiago

Galicia da un nuevo paso en su recién asumida competencia de gestión y ordenación de la costa. Alfonso Rueda reunió este jueves en la Ciudad de la Cultura de Santiago a los alcaldes de los municipios con mar para lanzar el Pacto por el ... Litoral, un acuerdo «histórico» que busca una gobernanza compartida de la franja costera entre la Xunta y los ayuntamientos. Para ello, se aprobará en las próximas semanas la constitución del Foro del Litoral, con la intención de que se convierta en el máximo órgano de participación en esta materia.

