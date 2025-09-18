Rueda lanza un pacto «histórico» con los alcaldes de la costa gallega

Galicia da un nuevo paso en su recién asumida competencia de gestión y ordenación de la costa. Alfonso Rueda reunió este jueves en la Ciudad de la Cultura de Santiago a los alcaldes de los municipios con mar para lanzar el Pacto por el ... Litoral, un acuerdo «histórico» que busca una gobernanza compartida de la franja costera entre la Xunta y los ayuntamientos. Para ello, se aprobará en las próximas semanas la constitución del Foro del Litoral, con la intención de que se convierta en el máximo órgano de participación en esta materia.

Este espacio contará con una mesa específica para los ayuntamientos. Porque, desde que la Comunidad asumió el pasado 1 de julio el reto de gestionar y ordenar su litoral, el presidente de la Xunta tenía «clarísimo que los concellos eran los primeros con los que había que hablar». Las nuevas competencias «nos tocan a todos», reafirmó Rueda delante de regidores, ediles y personal técnico municipal de cerca de 90 ayuntamientos. Por eso se propone crear un marco estable de colaboración para la gestión de la costa gallega, de cogobernanza «de verdad», basada en el acuerdo, y en el que los concellos tendrán un papel protagonista. El objetivo será conseguir una costa mejor gestionada y ordenada, que combine urbanismo responsable, protección ambiental, generación de riqueza e innovación sostenible. «Somos mar, somos litoral. En el litoral está el futuro y si sabemos aprovecharlo entre todos, el futuro puede ser muy prometedor. Esta es una oportunidad para Galicia», defendió el presidente.

Rueda les garantizó a los ayuntamientos que contarán con el apoyo de la Xunta para revisar y adaptar al nuevo marco legal sus planes urbanísticos, aprobar ordenanzas de protección de los espacios verdes, impulsar oficinas municipales del litoral, desarrollar proyectos de turismo sostenible, promover programas locales de educación ambiental e implicar a cofradías, mariscadoras y al tejido local en la planificación de la costa. «Queremos ir sin prisa pero sin pausa, y esto implica no perder tiempo, tener las cosas claras e intentar ir en la medida de lo posible todos de la mano», añadió el titular de la Xunta.

Con motivo de esta cita, la I Cumbre de los ayuntamientos del litoral de Galicia, el presidente aprovechó, además, para avanzar una novedad legislativa: se ampliará la temporada de los establecimientos de playa –como los chiringuitos– que podrán abrir sus puertas de manera ininterrumpida desde Semana Santa hasta el 31 de octubre. Hasta ahora, estaban obligados a suspender su actividad desde que terminaba la Semana Santa hasta el inicio de la temporada de verano, el 1 de junio. El objetivo, apuntan desde el Gobierno gallego, es favorecer un uso más racional y rentable del litoral impulsando así su calidad y cuidado. El presidente llamó a rechazar la imagen negativa que puedan tener estos establecimientos y se mostró convencido de que este cambio normativo atraerá a los emprendedores que hasta ahora no se animaban a probar suerte.

Traspaso de competencias

Después de una larga batalla con el Gobierno central, Galicia asumió este verano las competencias en gestión y ordenación de los 2.555 quilómetros de litoral gallego, el más extenso de toda España. Un ámbito que, según Rueda, además de definir el paisaje, construye un espacio esencial de vida, trabajo y futuro para más de la mitad de la población gallega residente en los 86 ayuntamientos costeros. El máximo dirigente gallego también recordó que la actividad vinculada al mar aporta cerca de 9.000 millones de euros anuales, una cantidad equivalente al 5% del PIB gallego, y que la cadena mar-industria es la cuarta más potente de los sectores económicos de la Comunidad.

Como una de las primeras actuaciones tras el traspaso, Rueda anunció la semana pasada que «antes de que finalice este año» se aprobará un catálogo de bienes de valor cultural en el litoral. En los dos primeros meses de asunción de las competencias, el Gobierno gallego ya identificó 1.600 elementos a incluir en este documento. De ellos, 870 son edificaciones que podrían tener nuevos usos compatibles con su conservación, como faros, molinos o hórreos. A esto se le suman otras iniciativas como la creación de una Comisión Interdepartamental de Coordinación del Litoral, la orden de ayudas de cinco millones de euros para el embellecimiento turístico de la costa, o la convocatoria de ideas para diseñar un prototipo de chiringuito móvil biosostenible. La Xunta también trabaja en una senda que conectará todo el litoral gallego, desde Ribadeo hasta A Guarda.

Antes de asumir las nuevas competencias, Galicia aprobó la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral, que convirtió a la Comunidad gallega en la primera en regular la costa en su totalidad.