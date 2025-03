Rueda se exprime con ocho actos en un día: «Estamos muy cerca de muchas victorias»

«Al presidente Rueda le quedan aproximadamente 30 actos por hacer», comentaba Paula Prado, secretaria general del PPdeG, el pasado jueves por la mañana, mientras su jefe de filas, enfundada la chaqueta de presidente de la Xunta, encabezaba una reunión sobre energías renovables. Ese día le esperaban tres eventos dentro de la campaña electoral del 28M. El viernes, con la mañana dedicada a presidir el Consello de la Xunta, fueron tres; y el sábado, otros cuatro. Este domingo echa el resto con una agenda de ocho actos diseminados por las provincias de La Coruña, Pontevedra y Lugo; abrió con un paseo por A Pobra, fijado para las 11.30, y tenía marcado para las 22.30 el último mitin, en Rodeiro. En total, más de 300 kilómetros.

Todo un maratón para Rueda —amante de la bicicleta y el 'running'—, en su primer examen electoral como presidente del PPdeG, antes de encarar la semana decisiva de la campaña de las municipales, que este lunes le llevará a Carballo, Outes y Muros, antes de los dos platos fuertes del día: Pontevedra y Vigo. Es el turno de los mítines centrales en las ciudades. Pero en el último domingo de la campaña toca bregar en municipios de menor tamaño, arropando a los candidatos locales —la mitad, alcaldes que optan a la reelección—. Entre A Pobra y Rodeiro, en el exigente itinerario de Rueda: Ribeira, Boiro, Mos, Lalín, Chantada y Monterroso.

«Vamos a mejorar mucho los resultados en estas elecciones», alentaba en Ribeira a mediodía. «Estamos muy cerca de muchas victorias», se hacía eco de las últimas encuestas, que «dan aire» y «optimismo» en un momento crucial de la campaña, donde «bromas, ya las justas». Ante el alcalde Manuel Ruiz y un aforo de más de 500 personas, Rueda remarcó que el 28M confrontarán dos modelos. De un lado, expuso, el de la Xunta, «de sentidiño, de ver lo que hay que priorizar, de ayudar a quien realmente sabe plantear bien las necesidades». Enfrente, el de «Moncloa» y de aquellos «concellos que pierden demasiado tiempo en discutir entre ellos y muy poco en gobernar». Un modelo del que «estamos hartos», enfatizó. Ese modelo de unos y otros, de «Sánchez y compañía», apostilló, «al final es todo lo mismo», pues operan como «aliados en diferente sitios». Pero, advirtió, «si creemos que todo está ganado, que llega el momento de relajarse (...), ganará el modelo de Sánchez».

Pullas a Sánchez

A media tarde, en Lalín, junto al alcalde José Crespo, ante más de 1.500 personas citadas en el Lalín Arena, volvió a apelar a quienes busquen la «estabilidad política», tener un «gobierno previsible, para bien y para mal», en lugar de «coaliciones imposibles», a los que están «escarmentados de ocurrencias». También a los cansados del «sanchismo». Como advirtió que repetirá hasta el último día de campaña, Sánchez, «el candidato que se presenta en todos los municipios de España», que «no sabe ni dónde está Lalín ni lo va a saber en la vida», lo que va a «mirar» el 28M «es cuánta gente le votó en cada sitio», para reivindicar: «Tengo apoyos».

No fue la única pulla al presidente del Gobierno, de quien dijo que se dedica a «prometer desde hace 10 días todo lo que haga falta, sin cortarse un pelo», pendiente de lo que le indican las «encuestas». «Sale en cada mitin y promete lo que haga falta, sin mirar si puede cumplirlo o no: viviendas que no existen, ayudas que no va poder conceder», insistió. «¡Así cualquiera!».

Cuando acabe la campaña, de acuerdo con lo previsto por el PPdeG, Rueda habrá participado en más de 70 actos. En Lalín comentó que venía del norte y que estaba lejos de acabar la jornada. «Hay que estar muchos sitios, pero estoy feliz de estar aquí».