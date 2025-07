Rueda destaca la presencia «sonora y notoria» del PPdeG en el Congreso Nacional

El líder del PPdeG y presidente gallego, Alfonso Rueda, destacó este lunes la presencia «sonora y notoria» de su formación en el Congreso Nacional del PP celebrado este fin de semana en Madrid. Un encuentro en el que la formación asumió la «responsabilidad» de encabezar ... el cambio de gobierno, que contrastó con el evidente «clima de funeral político» del Comité Federal Socialista, a pocos kilómetros de distancia. Ensalzó así a su partido, que llega «unido» y con las «cosas muy claras», con un gallego al frente, Alberto Núñez Feijóo, «llamado a encabezar» el nuevo gobierno.

De este modo, y ante las preguntas de los medios, negó que el del Congreso Nacional fuese un «clima de euforia», sino de «responsabilidad», en el seno de un partido que se encomienda a echar a Pedro Sánchez de La Moncloa

Asimismo, cuestionado sobre el significado de este encuentro para el partido en Galicia, quiso restar importancia a las cuotas y porcentajes, partiendo de la base de que «el máximo responsable del partido es militante del PPdeG», si bien mostró su «orgullo» por la elevada presencia de gallegos en los órganos de la formación popular, como Miguel Tellado, nuevo secretario de organización; o Elena Candia y Romay Beccaría, designados por Feijóo para formar parte del Comité Ejecutivo nacional. Si esta potencia «sonora y notoria» es «un reconocimiento a la importancia de Galicia en el partido, lo agradezco», señaló.

También hizo una valoración de la actualidad política del fin de semana el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que acusó al PP de salir del Congreso «más ultra» de cómo entró, abrazando el «más puro sistema político aznarista». Condenó así que el «cónclave» tuviese como única finalidad «echar a Pedro Sánchez», sin más mensajes ni contenido; y que solo sirviese para «resucitar los viejos tiempos de la corrupción», con Azar y Rajoy como protagonistas. De este modo, y más en clave gallega, advirtió de que el PP «abraza claramente la derecha extrema», algo que ya ocurre en la Comunidad, donde «la aplicación de Rueda, que se ejecuta disfrazada de una supuesta moderación» no es «real».

En contraposición, defendió el Comité Federal del PSOE y sus medidas para la regeneración democrática, defendiendo que es un partido «implacable con la corrupción», que no la «tolera» y, mucho menos, «la admite»: «la combatimos y procedemos de inmediato a actuar en consecuencia». Asimismo, destacó la presencia del PSdeG en el partido, poniendo en valor que dos gallegos como son Lara Méndez, su secretaria de organización, y César Mogo, secretario de Acción Exterior, pasen a formar parte de la Comisión Federal de Listas.

«Frente a una derecha que utiliza el poder para esconder, para premiar a quien vulnera la ley o para destruir lo público, nosotros proponemos otro camino: más servicios, más igualdad, más decencia política. Galicia necesita un alternativa que piense en la mayoría, no en unas pocas élites», zanjó al respecto.

Por su parte, también los nacionalistas entraron a valorar lo que consideraron un «giro ideológico» del PP hacia la extrema derecha, poniendo el foco, especialmente, en dos cuestiones: la violencia de género y la inmigración. Por un lado, tal y como denunció la viceportavoz del Bloque ante los medios, Olalla Rodil, su formación considera que el discurso popular abraza la retórica de las «denuncias falsas», cuando el Consejo General del poder Judicial «revela que no hay». Por el otro, tacha de racista las declaraciones de Feijóo, que habló de inmigrantes «ilegales» simplemente por estar «fuera de la legalidad». «El PP está promoviendo una visión antigallega e inhumana, presentando recursos de constitucionalidad para negar la protección a los menores», condenó, en referencia al recurso que la Xunta anunció que interpondrá por el decreto que regula la atención a los menores migrantes no acompañados. Galicia, aseveró, no es ni machista ni racista, y no se identifica con estos valores.

Una crítica contundente, especialmente comparándola con la valoración que hizo de la actualidad socialista. «Las explicaciones», dijo Rodil sobre la comparecencia de Sánchez el miércoles en el Congreso, «llegan tarde, pero esperemos que estén a la altura», aseveró, lamentando que los cambios anunciados en el seno del Comité Federal «puede servir para la militancia» del partido, pero no para el conjunto de la sociedad. Eso sí, «si se descubre» que «hay algún tipo de corrupción que implique o salpique al Gobierno», indicó, su partido pedirá elecciones.