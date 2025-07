Rueda avisa que la UE «ya detecta» como «urgencias políticas» las demandas del Estado sobre lenguas cooficiales

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó este lunes que el nuevo freno de los países de la UE hacia el intento del Gobierno de impulsar la oficialidad del gallego, el catalán y el euskera en la Unión Europea demuestra que sus reivindicaciones responden ... a «urgencias políticas» de Pedro Sánchez y no a un compromiso real con el idioma o las necesidades de los ciudadanos, y que, «que lo detecten no es nada bueno para nadie». Como argumento central esgrimió la comparación entre los 40 millones de euros anuales que, según calcula el Gobierno, costaría implantar la oficialidad de las lenguas cooficiales en la UE, y la negativa estatal a asumir el coste de digitalizar el nuevo sistema procesal en gallego en los juzgados de la comunidad.

«Nos dicen que si queremos que la justicia gallega funcione también en gallego, que lo pague la Xunta. Son más de dos millones de euros. Para eso no hay dinero, pero sí lo hay para traducir documentos administrativos que, me temo, poca gente va a leer en Bruselas o Estrasburgo», criticó. Rueda justificó así, ante preguntas de los periodistas, su negativa a suscribir la carta que enviaron a Bruselas sus homólogos catalán y vasco, Salvador Illa e Imanol Pradales, para pedir el respaldo a la medida. A su juicio, el Ejecutivo central está malgastando «el menguante crédito que tiene España en Europa» para una reclamación que, a su entender, sirve a «otros fines» mientras desatiende cuestiones estratégicas como los fondos para el mar, la agricultura o las infraestructuras. «Eso parece que no les ocupa ni un minuto, pero en esta reclamación ponen todas sus fuerzas», lamentó.

El presidente gallego aseguró que su decisión no responde a consignas de partido, en alusión a las palabras del líder de su agrupación, Alberto Núñez Feijóo, en las que defendía que Rueda no firmase la misiva junto a Illa y Pradales argumentando que a Sánchez «el gallego no le importa nada». Su postura, dice, la adoptó «pensando como presidente de Galicia», asegurando que no le hizo ninguna consulta al respecto y recordó que, en todo caso, las declaraciones de Feijóo fueron «a posteriori» de la firma. «A él le preguntaban su opinión sobre una decisión que ya estaba adoptada», zanjó.

«Si se quiere promocionar el gallego y hay 40 millones, la Xunta tiene muchísimas propuestas de promoción y de difusión del gallego –no digo de emplearlo en otra cosa– mucho más efectivas que la traducción de documentos administrativos que, me temo, poca gente va leer a nivel europeo», apostilló. Y, al hilo, volvió a reclamar que se financien medidas recogidas en el Perte de las lenguas, como la incorporación del gallego a las nuevas tecnologías o su impulso en la administración de la justicia.

Así, reiteró que no puede aceptar que el Gobierno diga que «no hay dinero» para otras medidas que reclama la Xunta, caso del referido Perte, cuando «sí que lo hay». Y, de nuevo, afeó «que toda la fuerza, todos los impulsos, todas las aspiraciones del ministro de Asuntos Exteriores y toda la maquinaria que tiene el Gobierno español» desplegada en Bruselas «no sean para decir que no podemos quedarnos sin fondos europeos para la agricultura, para el mar; [sino que] sean para que se implante el gallego, el euskera y el catalán. Y no hablan de otra cosa ni se preocupan de otra cosa».