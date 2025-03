Rueda avanza que acoger a los 326 menores que pide el Gobierno costaría 30 millones de euros

Galicia tututela, actualmente, a 273 menores extranjeros no acompañados. Una cifra que, sumada al resto de jóvenes que están en el Sistema gallego de acogida, supera los 900 usuarios y deja una ocupación del 108%. Así lo ha informado el presidente, Alfonso Rueda, tras la ... reunión del Consello de Goberno ante las preguntas de los medios. Este lunes es el último día que tienen las comunidades para comunicar al Gobierno cuantos menores acogen, en el marco de la modificación de la ley de extranjería, por la que, según los nuevos criterios, la autonomía gallega podría tener que hacerse cargo de más de 300 menos adicionales, a pesar de que ya no hay capacidad. El coste para adaptar el sistema y poder acogerlos en condiciones óptimas, según avanzó el mandatario, rondaría los 30 millones de euros: esto es, unos 100.000 por niño.

«No sería de recibo que el Ministerio dijera que a partir de mañana ya manda [a lo menores] para Galicia» para «sacarse un problema de encima», repartiéndolo en vez de solucionándolo, afeó Rueda. «Viendo los costes actuales de esos 326 menores que el señor Puigdemont decidió que tenían que venir para Galicia, serían más de 30 millones de euros, sin contar con los gastos sanitarios y los gastos educativos», indicó, frente a un financiamiento anual de 100 millones de euros que anunció el Gobierno para todo el país. «Las cosas no se hacen así», condenó, apelando a la receta que usan los populares en la Comunidad: «Planificación, financiación y 'sentidiño'».

En todo caso, continuó, este «ni siquiera sería el problema principal». Galicia, indicó, apostó por un sistema «que funciona», de pequeños centros. «No tenemos grandes centros, no los necesitamos», aseveró. Por ello, indicó, actualmente, no habría capacidad para alojarlos y tratarlos adecuadamente. Galicia, en todo caso, cumplirá la ley, «otra cosa es que el cumplimiento de esa ley sea imposible». Al hilo, reiteró que la Administración autonómica está todavía analizando la documentación y que todavía no ha tomado una decisión sobre si recurrirá o no el real decreto.

