Rueda arremete contra el formato de la Conferencia de Presidentes: «Sales como entras»

Ni el formato ni el contenido. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha mostrado este lunes contundente en su valoración de la Conferencia de Presidentes, que se celebrará este viernes en Barcelona, después de esta misma mañana las comunidades gobernadas por el PP ... pidiesen ampliar el orden del día para incluir más temas que la formación profesional y la vivienda. Para el titular del gobierno gallego, si bien estas son cuestiones importantes, no deben dejarse fuera otras como la financiación o el reparto de menores migrantes, cuestiones que, recordó, han reclamado 11 comunidades, una más que el mínimo que establece el reglamento del encuentro. Al hilo, recordó lo dicho después del cónclave celebrado el año pasado en Santander, en el que, dijo, «sales como entras», sin retorno ni comentarios. Repetir el mismo formato, dijo, «tiene poco sentido» porque, en su opinión, «no tuvo ninguna utilidad».

Para el presidente gallego, la primera «mala noticia» es que, «según se transmitió en la reunión preparatoria» no se cambiará el formato. «Cuando salimos de la reunión de Santander, en el pasado mes de diciembre, lo dijimos todos: es un formato que no lleva a nada, donde escuchamos una serie de monólogos de cada presidente autonómico que, además, no tiene ningún tipo de respuesta por parte ni del presidente ni de los ministros», recordó sobre el último cónclave. «Sales como entras, [...] no tienes ningún tipo de retorno, ningún tipo de comentarios», lamentó sobre una jornada que, precisamente, lleva implícito en su nombre que «hay que conferenciar». «Hay que dialogar, hay que tener respuestas, hay que contraargumentar. Tiene poco sentido repetir el formato de Santander que, en mi opinión, no tuvo ninguna utilidad», zanjó sobre este asunto.

Una vez valorada la forma de este encuentro -que, cabe recordar, debe celebrarse dos veces al año según el reglamento vigente, aunque entre la de Santander y la anterior transcurriesen dos años- el presidente gallego entró a valorar el contenido, justo un par de horas después de haber ratificado, junto al resto de comunidades gobernadas por el PP, la petición de incluir nuevos temas en el orden del día de este viernes. De no tenerse en cuenta esta petición, ya han avisado que irán a los tribunales, pero, en todo caso, el reglamento prevé que deberán incluirse aquellas cuestiones que reclaman 10 o más comunidades y, en este caso, han sido 11.

Condonación de la deuda

Al hilo, el presidente gallego reconoció que «por supuesto» que hay que hablar de los temas que hay actualmente sobre la mesa, formación profesional y vivienda, que «a Galicia le interesan mucho», pero recordó que hay otros igual de importantes que tampoco pueden dejarse pasar. Desde la financiación hasta cuestiones tan de actualidad como las infraestructuras eléctricas, que en Galicia son insuficientes para suministrar la demanda de nuevos proyectos industriales, pasando, por supuesto, por el reparto de menores migrantes no acompañados. «No tendría sentido que el Gobierno pensase que la Conferencia de Presidentes es solo para hablar de los temas que ellos propongan y que las comunidades no tenemos ninguna posibilidad ni ningún derecho» a hacerlo, o que «piense que estos temas no merece la pena hablarlos», condenó, diciendo «esperar» que de aquí al viernes «entren en razón» y «se den cuenta de que esto tiene que ser útil, tanto en formato como en los temas a tratar». De ser así, explicó, cambiarán sus expectativas.

Asimismo, cuestionado sobre las declaraciones del líder socialista esa misma mañana, en las que instaba a Rueda a «hacer los deberes» y aseguraba que la condonación de la deuda supondría la inyección de 600 millones de euros a las arcas públicas gallegas para invertir en servicios, el presidente gallego fue contundente. Él, expuso, «irá con el trabajo hecho para defender los intereses de Galicia, pero esto resulta complicado cuando »se siguen contando cosas que no son verdad«. »Si la condonación de la deuda supone que tendremos 600 millones para dedicar a los servicios públicos, firmo mañana. Pero todo el mundo sabe que no es así, empezando por Besteiro. Por lo tanto, me cuesta entender porque sigue contando algo que sabe que no es verdad«. Si este dinero se puede meter de forma directa en los presupuesto para dedicarlo »donde estimen conveniente«, por supuesto que la aceptarían, insistió, pero »no va a ser así« y lo que haría »sería endeudar más a cada gallego«, al mutualizarse la deuda de tosas las comunidades.

Reparto de menores migrantes no acompañados

En otro orden de cosas, también este lunes el presidente gallego anunció que su Ejecutivo ha solicitado al Consello Consultivo un informe sobre la constitucionalidad del Real Decreto que regula el reparto de menores extranjeros no acompañados. Por ahora, dijo el presidente gallego, la previsión es que el reparto se hará «sin ningún tipo de planificación, asignando un numero a cada comunidad sin discutir los criterios; sin previsión de financiación, en principio; y sin conocer las circunstancias objetivas» por las que se ha obtenido el cálculo de jóvenes que serán reubicados en cada autonomía. Es un reparto «injusto e incoherente», recriminó, hecho a medida de los intereses del Gobierno«.

La disposición de Galicia a acoger menores y cumplir la ley, reiteró, sigue encima de la mesa, pero siempre que se haga de forma planificada y con una dotación de recursos suficiente. Por eso, y ante la falta de consenso en una medida tan importante, en la que «parece que se quiere imponen un trágala sin ningún tipo de diálogo», la Xunta ha solicitado al Consello Consultivo un informe sobre la constitucionalidad del Real Decreto, con vistas a la interposición de un posible recurso si, tal y como sostiene la asesoría jurídica de su Ejecutivo, «invade competencias en materia de asistencia social y de protección a los menores».