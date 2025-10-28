Suscribete a
Comparecencia del periodista de ABC David Alandete en el Congreso por los contratos de Defensa con Huawei

Rueda aplaude el adelanto electoral en Extremadura: «Qué pena que no cunda el ejemplo en España»

El presidente de la Xunta ha celebrado la «valentía» de su colega extremeña en contraposición a la actitud de Sánchez

Rueda interviene en el V Encuentro Intersectorial del Ecosistema Forestal de Galicia 'Piñeiros25'
Rueda interviene en el V Encuentro Intersectorial del Ecosistema Forestal de Galicia 'Piñeiros25' david cabezón (xunta)

EP

Santiago

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aplaudido el adelanto electoral en Extremadura anunciado este lunes por la presidenta autonómica, María Guardiola (PP), al no conseguir llegar a un acuerdo con el resto de los partidos políticos para sacar adelante los presupuestos.

Rueda ... ha calificado como «valiente» la decisión de su colega extremeña, ya que «siempre que te sometes a unas elecciones, el veredicto lo tienen los ciudadanos», frente a la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se mantiene al frente de La Moncloa sin aprobar unas nuevas cuentas desde 2022.

