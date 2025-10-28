Rueda aplaude el adelanto electoral en Extremadura: «Qué pena que no cunda el ejemplo en España»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aplaudido el adelanto electoral en Extremadura anunciado este lunes por la presidenta autonómica, María Guardiola (PP), al no conseguir llegar a un acuerdo con el resto de los partidos políticos para sacar adelante los presupuestos.

Rueda ... ha calificado como «valiente» la decisión de su colega extremeña, ya que «siempre que te sometes a unas elecciones, el veredicto lo tienen los ciudadanos», frente a la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se mantiene al frente de La Moncloa sin aprobar unas nuevas cuentas desde 2022.

«Cuando hay un bloqueo y no se puede gobernar, lo lógico es intentar romper ese bloqueo, solucionarlo pidiéndole a la gente que opine», ha defendido el máximo dirigente gallego. «Sinceramente creo que es lo que había que hacer. Qué pena que no cunda el ejemplo en España», ha añadido en declaraciones a medios recogidas por Ep. También se ha referido a la decisión de Junts de «dejar de apoyar al Gobierno» central. «Nos decían que no van a poder gobernar y parece que esto al PSOE, al presidente Pedro Sánchez, le da exactamente igual con tal de seguir en el puesto», ha criticado. En palabras de Rueda, esa es la «diferencia» entre «querer gobernar y dar la palabra a los ciudadanos» y «querer seguir a toda costa en un puesto sabiendo que no se va a poder gobernar y que no se va a poder gestionar los asuntos públicos». «Es la enorme diferencia. Decisión valiente de la presidenta Guardiola y ojalá le vaya bien», ha zanjado.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión