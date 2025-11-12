Suscribete a
Rueda agradece la «comprensión» de la industria forestal con la veda al eucalipto

En una visita a su factoría de Santiago, el presidente puso a Finsa como ejemplo de lo que hay que «potenciar»

El presidente Rueda revisa el catálogo de materiales de Finsa DAVID CABEZÓN (XUNTA)

A. Gesto

Santiago

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aprovechado este miércoles una visita a la factoría de la compañía maderera Finsa en Santiago para agradecer a la industria forestal su «comprensión e implicación» con la moratoria del eucalipto. Una veda que la Administración autonómica decidió prorrogar hasta 2030 ... en casi todos los supuestos, en un momento en el que, además, el Ejecutivo gallego ultima el plan director del sector forestal con la intención de que esté aprobado a finales de año.

