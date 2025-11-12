Rueda agradece la «comprensión» de la industria forestal con la veda al eucalipto

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aprovechado este miércoles una visita a la factoría de la compañía maderera Finsa en Santiago para agradecer a la industria forestal su «comprensión e implicación» con la moratoria del eucalipto. Una veda que la Administración autonómica decidió prorrogar hasta 2030 ... en casi todos los supuestos, en un momento en el que, además, el Ejecutivo gallego ultima el plan director del sector forestal con la intención de que esté aprobado a finales de año.

«Siempre dijimos que todo el sector relacionado con la madera tenía que ceder un poco para salir todos beneficiados y yo agradezco la implicación y comprensión desde el principio para que, desde los pequeños propietarios que tienen ese recurso hasta los grandes clientes que tiene esta empresa se vean beneficiados de una industria muy potente y muy enraizada aquí», ha celebrado Rueda.

Acompañado por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, el mandatario gallego ha ratificado el compromiso de la Xunta que dirige con esta industria y su apuesta por consolidar a Galicia como «referente» de la misma y ha querido, en ese sentido, recordar el anuncio de que su Gobierno creará una fundación para impulsar la investigación e innovación en el sector forestal.

Tras un recorrido por las instalaciones de Finsa, uno de los directivos de la compañía, Fernando Segade, ha bromeado con que Rueda ha saldado así «una deuda» con la empresa al acudir a su factoría y destacó que la visita supuso una «oportunidad» para que el presidente conociese de primera mano el proceso de producción, desde la materia prima hasta el producto final.

En declaraciones recogidas por Ep, el mandatario gallego le ha tomado la palabra reconociendo que «efectivamente» cumplía «con algo que quería hacer desde hace tiempo», y ha destacado que Finsa «representa muchísimas de las cosas que interesa potenciar en Galicia», como «un cultivo ordenado del monte, con lo que supone crear riqueza en el medio rural para fijar población o limpieza del monte en cuanto a prevención de incendios».

De hecho, Rueda ha situado a Finsa como «el mejor representante en Galicia y, probablemente en toda España, de este tipo de explotación», tras poner el foco en la apuesta de la compañía por el I+D «de primer nivel» al constatar en primera persona la integración de la inteligencia artificial y los trabajos automatizados en la factoría.

El presidente le ha agradecido también a la compañía «su compromiso e implicación en muchos proyectos que tienen en conjunto con la Xunta» y ha puesto como ejemplo que «son de los clientes principales del superordenador cuántico del Centro de Supercomputación de Galicia, que están utilizando para proyectos muy potentes y muy importantes».

Convenio con Amazon Web Services

Rueda también ha tenido tiempo este miércoles para firmar un convenio con Amazon Web Services para ofrecer formación sobre computación en la nube, inteligencia artificial o ciberseguridad a alumnos y docentes de FP. Según destacó el mandatario gallego, se trata de una «alianza privilegiada» que incide en el objetivo de convertir a Galicia en referente español en este nivel educativo.