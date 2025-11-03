Rueda ve «adecuada» la decisión de Mazón de dimitir y defiende que Feijóo fue «coherente de principio a fin»

El sorpresivo anuncio que ha dado este lunes por la mañana el —ahora— presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, diciendo que se apartará de su cargo y dará paso a un sucesor al frente de la Administración autonómica —y oficializando su ... dimisión en la misma jornada— ha desencadenado una andanada de reacciones en todos los estratos de la política española. Desde Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado «adecuada» la decisión de su compañero de partido y defendió que su líder de filas, Alberto Núñez Feijóo, fue «coherente de principio a fin» durante la dana de 2024, aconsejando a Mazón que solicitase al Estado activar el nivel 3 de emergencia —aunque el presidente valenciano acabó por no hacerlo—.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de su Consello, y tras ser preguntado por los medios por la pertinencia de la dimisión de Mazón, el titular del Gobierno gallego ha recordado que «siempre» había dicho que debía ser «una decisión personal» y, ahora, tras escuchar sus razones y después del homenaje de Estado la pasada semana en Valencia, cree que «ha hecho lo correcto y lo adecuado». Sin embargo, considera «una pena» que «no cunda el ejemplo» y ha lamentado, en referencia velada al Gobierno, que quienes tienen «muchas responsabilidades en la dana sigan actuando con esa soberbia», así como en «hacer ver que no va nada con ellos».

Además, cuestionado sobre la gestión de Feijóo en este asunto, Rueda ha insistido en que fue «coherente de principio a fin con lo que dijo y con lo que después sucedió» y en que la decisión de Mazón «concuerda con todo lo que sostuvo» el jefe de filas popular. El propio Mazón, ha recordado, expuso en su comparecencia del lunes que «nada más producirse la dana» Núñez Feijóo le dijo que «tenía que pedir la solicitud de nivel 3 de la emergencia». «Y se equivocó al no hacerle caso, por lo que creo que Feijóo estaba dando consejos y tomando las decisiones adecuadas. Había que preguntarse por qué al Gobierno central no le interesa y prefería ventilarlo con aquel 'Si necesitan ayuda, que me la pidan', que creo que acompañará durante toda su vida a Pedro Sánchez», ha aseverado.

En cuanto a que el responsable valenciano no vaya a dejar el acta de diputado, Rueda ha dicho que por el momento desconoce los términos, pero ha reiterado que «igual que la dimisión es una decisión personal», permanecer o no como diputado «lo es también». Y en este punto, recoge Ep, ha argumentado que «aquellos que pedían su dimisión en el fondo pretendiendo que permaneciera para poder seguir pidiendo la dimisión y tapar las dimisiones de otros» ahora «cambiarán el foco y dirán que el problema es que siga de diputado».

Oposición gallega

En cuanto a la oposición gallega, la líder del BNG, Ana Pontón, ha reducido el anuncio a una decisión que «llega un año tarde» por parte de un PP «indecente e inmoral» del PP. También el lunes, en rueda de prensa, Pontón ha cargado contra la postura de Mazón «buscando culpables», «faltando al respeto de las víctimas y familias mintiendo», «manipulando» y «aferrándose a la poltrona». La nacionalista le atribuye un «deshonor político hasta extremos intolerables» y considera que «si no hay elecciones en la Comunidad Valenciana es porque el PP sabe que perdería». «Detrás de todo esto están primando los intereses electorales del PP», advierte, «frente a dar voz a la ciudadanía».

Su homólogo del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, también se ha mostrado contundente tras la «absurda» dimisión «en diferido» de Mazón, al que ha tachado de «caradura» y «sinvergüenza político»; y al que ha afeado que no diese «ningún tipo de explicación» en su comparecencia sobre lo sucedido hace un año en la dana. Curiosamente, el líder socialista ha pronosticado que «va a dar que hablar en los próximos días» que en aquel entonces Mazón no solicitase la declaración de emergencia nacional porque fue «aconsejado» por Feijóo para no hacerlo, cuando la recomendación del líder popular —la cual hizo pública— fue, precisamente, que sí lo solicitase.