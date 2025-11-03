Suscribete a
Rueda ve «adecuada» la decisión de Mazón de dimitir y defiende que Feijóo fue «coherente de principio a fin»

BNG atribuye «deshonor político» al responsable valenciano por cesar «un año tarde» y PSdeG lo tacha de «sinvergüenza» al echar en falta «explicaciones»

Alfonso Rueda presidiendo la reunión de su Consello, este lunes, en Santiago
Pablo Baamonde

SANTIAGO

El sorpresivo anuncio que ha dado este lunes por la mañana el —ahora— presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, diciendo que se apartará de su cargo y dará paso a un sucesor al frente de la Administración autonómica —y oficializando su ... dimisión en la misma jornada— ha desencadenado una andanada de reacciones en todos los estratos de la política española. Desde Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado «adecuada» la decisión de su compañero de partido y defendió que su líder de filas, Alberto Núñez Feijóo, fue «coherente de principio a fin» durante la dana de 2024, aconsejando a Mazón que solicitase al Estado activar el nivel 3 de emergencia —aunque el presidente valenciano acabó por no hacerlo—.

