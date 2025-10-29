Suscribete a
ABC Premium

Así robaba cobre un clan en Lugo: la Guardia Civil enseña las imágenes

Hay cuatro mujeres investigadas por sustraer cientos de metros de cable del aeródromo de Rozas

Así robaba cobre un clan en Lugo: la Guardia Civil enseña las imágenes

ABC

Santiago

La Guardia Civil investiga a cuatro mujeres, vecinas de Lugo, con edades comprendidas entre los 38 y 46 años, por el robo de centenares de metros de cable de cobre el pasado mes de septiembre en el aeródromo de Rozas (Lugo). Las cuatro han ... sido imputadas en el marco de la operación Wire [cable, en inglés] por delitos de hurto, daños y pertenencia a grupo criminal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app