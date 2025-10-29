Así robaba cobre un clan en Lugo: la Guardia Civil enseña las imágenes

La Guardia Civil investiga a cuatro mujeres, vecinas de Lugo, con edades comprendidas entre los 38 y 46 años, por el robo de centenares de metros de cable de cobre el pasado mes de septiembre en el aeródromo de Rozas (Lugo). Las cuatro han ... sido imputadas en el marco de la operación Wire [cable, en inglés] por delitos de hurto, daños y pertenencia a grupo criminal.

Tras tener conocimiento de la rotura de la valla perimetral del aeródromo de Rozas, titularidad del Ministerio de Defensa, se inició una investigación por parte del de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo para intentar localizar e identificar a los responsables, instalando dispositivos y realizando vigilancias discretas y aleatorias en la zona.

Después de unos días de operativo policial, se logró identificar a las presuntas autoras, que tienen antecedentes por hechos similares, al ser captadas por los dispositivos instalados accediendo al interior del recinto a través del corte practicado en la valla perimetral, saliendo pasados unos minutos arrastrando el cableado sustraído y perdiéndose en la maleza existente en el exterior, siendo perfectamente identificadas a través de las imágenes de los videos obtenidos.

Las diligencias policiales han sido remitidas a la Autoridad Judicial.