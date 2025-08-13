El Rey llamó al presidente de la Xunta para interesarse «en detalle» por la situación de los incendios en Galicia

Felipe VI llamó este martes al presidente de la Xunta para «interesarse» por la situación y evolución de la ola de incendios que azota Galicia, especialmente la provincia de Orense. La «larga conversación» con el Rey fue hecha pública este miércoles por Alfonso Rueda, que agradeció que se mostrara «realmente interesado» por «lo que necesitamos» en la lucha contra el fuego. Durante una visita al centro regional de coordinación de incendios en Santiago de Compostela, el presidente gallego ha querido agradecer «toda la colaboración» que está encontrando en las distintas administraciones públicas en este duro mes de agosto, en el que los servicios de extinción de Galicia están apagando «más de treinta incendios diarios», unas cifras muy superiores a las del pasado verano.

Rueda también ha reconocido que este martes recibió una llamada de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para interesarse por la coordinación con la Unidad Militar de Emergencias (UME), que participa del dispositivo de extinción en distintos puntos de Galicia. El presidente de la Xunta le trasladó que estarían «agradecidos» si se pudiera incrementar la presencia de medios aéreos de la UME en estas tareas, que resultan determinantes en incendios como el de Chandrexa de Queixa, con más de 6.000 hectáreas calcinadas en dos fuegos, por la difícil orografía del terreno.

Preguntado por los tuits del ministro de Transportes, Rueda ha esquivado la polémica, aunque ha lamentado que «no son momentos» para manifestaciones vertidas por Óscar Puente en sus redes sociales. «El ministro responsable de las infraestructuras ferroviarias ayer estaba dedicado a lo que estaba dedicado», cuando precisamente uno de los fuegos activos en Galicia «Adif ha reconocido que su origen estaba» en la chispa provocada por un tren de mercancías. «Allá él», ha comentado Rueda, «si Oscar Puente nos quiere ayudar, estaremos encantados», pero «hacer política con esto lleva a restar esfuerzos y tiempo, y no tenemos capacidad para perder ninguna de estas cosas».

El presidente gallego ha informado además de la «evolución favorable» de los tres miembros de la brigada forestal del concello de Oimbra (Orense) ingresados en el Complejo Hospitalario de La Coruña (Chuac). El que más preocupaba, de 18 años de edad, tiene quemaduras «en el 60% de su cuerpo». Los otros dos, de 23 y 25 años de edad, continúan con pronóstico grave por quemaduras de tercer grado en el 15% de la superficie corporal, así como por intoxicación por inhalación de humo, informa Ep. Rueda ha confirmado que otro brigadista de la Xunta resultó herido este martes por un accidente con uno de los vehículos de extinción y ha señalado que «evoluciona favorablemente».

En paralelo, los 47 ancianos de la residencia de mayores de A Mezquita (Orense) desalojados ayer por la cercanía de las llamas volverán previsiblemente esta tarde a su centro. El anuncio lo ha realizado esta mañana la consejera gallega de Política Social, Fabiola García, durante una visita a las instalaciones de la residencia Nuestra Señora del Socorro, en la vecina localidad de Arnoia, donde fueron reubicados temporalmente. Todos los mayores se encuentran bien, según ha detallado la responsable autonómica. La Xunta tiene habilitadas 220 plazas en la provincia de Orense, la más afectada por la ola de incendios, para este tipo de situaciones de emergencia.